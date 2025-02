Workday trackt het werk van AI-agents in systems of record

AI-agents beginnen aan het werk te gaan. Workday, dat er altijd op gebrand is om ons werkende leven beter te beheren en makkelijker te maken om in te bestaan, komt nu met het Workday Agent System of Record. Maar: dit is geen AI-agent systeem, dit is een system of record softwarepakket dat is ontworpen om AI-agenten te besturen, optimaliseren en volgen.

AI-agentfuncties gaan nu deel uitmaken van de operationele structuur van digitaal uitgelijnde bedrijven. Daarnaast vormen “systems of record” nog steeds de kernstructuur van ERP-implementaties, ondanks het feit dat de ERP-industrie zijn systems of record-aanbod in veel gevallen graag een system of action noemt om het bedrijfsgerichter en dynamischer te laten klinken. Nu zegt Workday dat zijn software kan helpen bij het beheren van hele vloten AI-agenten, of die agentfuncties nu afkomstig zijn van Workday of van externe leveranciers.

Digitale arbeid is hier

“Het personeelsbestand van de toekomst zal zowel mensen als AI-agents omvatten, en bedrijven die niet leren om deze ongelooflijk complexe realiteit te beheren, zullen snel achterop raken”, zegt Aneel Bhusri, medeoprichter en executive chair, Workday. “Onze diepgaande kennis van menselijke vaardigheden en rollen strekt zich natuurlijk uit tot het beheren van digitale arbeid. De toekomst is hier, en net als bij de overgang naar de cloud, staan we klaar om onze klanten te helpen daar als eerste te komen.”

Bhusri en zijn team suggereren dat zonder het goed bijhouden van de nieuwe digitale arbeidskrachten, bedrijven het risico lopen op gefragmenteerde systemen, securityproblemen en een gebrek aan overzicht. Hij zegt dat Workday de stap zet om een vertrouwde, gecentraliseerde manier te bieden om digitale en menselijke arbeidskrachten samen te beheren.

De belangrijkste functies zijn onder andere gecentraliseerd AI-agentbeheer. Hierdoor krijgen gebruikers één systeem om alle AI-agenten in HR, finance en operations te beheren voor transparantie in hun impact en effectiviteit.

Een AI-agentmarktplaats maakt het mogelijk om AI-agents van Workday en partners te ontdekken (en inderdaad in te zetten via Workday Marketplace). Hiernaast zijn er nieuwe role-based AI-agents die ook bestaan voor salarisadministratie, contracten, financiële controle en beleidshandhaving. Zoals je mag hopen, is er een duidelijke focus op secuirty en compliance om ervoor te zorgen dat AI-agenten die worden ingezet voldoen aan de normen voor governance, beveiliging en ethische AI.

Menselijke prestaties versterkt… één luider

“Bij Workday geloven we dat mensen en agents vreedzaam naast elkaar moeten bestaan op een manier die menselijke prestaties versterkt,” zegt Carl Eschenbach, CEO van Workday. “Als het systeem van record voor meer dan 10.500 organisaties over de hele wereld, is er niemand beter dan Workday om elk deel van het personeelsbestand – werknemers, uitzendkrachten en agenten – te beheren op ons vertrouwde platform.”

Eschenbach heeft het over het vormgeven (digitaal gesproken) van AI-agenten in het personeelsbestand. Zo kunnen ze veilig aan boord worden genomen en op een manier waarbij teams hun rollen en verantwoordelijkheden kunnen definiëren, hun impact kunnen bijhouden, hun kosten kunnen budgetteren en voorspellen, compliance kunnen ondersteunen en verbetering kunnen stimuleren.

Pientere HR-functies

Workday’s role-based agents bevatten een configureerbare set ‘vaardigheden’. Deze geven hen meer autonomie en de mogelijkheid om mensen vollediger te ondersteunen in hun rollen. De agents kunnen honderden individuele taken uitvoeren.

Naast de al eerder genoemde agents voor salarisadministratie, contracten, auditing en beleid, omvatten de eerder aangekondigde role-based agents van Workday. Het zijn softwarebots die zijn ontworpen voor het afhandelen van recruiting en HR- en HCM-gerelateerde disciplines van talentmobiliteit (werknemers binnen een bedrijf in staat stellen om naar verschillende rollen, afdelingen of locaties binnen een bedrijf te verhuizen), opvolging (het identificeren van toekomstige kandidaten voor leiderschapsrollen) en bredere werknemersoptimalisatie.

VP data en AI bij AWS Swami Sivasubramanian is een fan. Hij zegt dat organisaties met Workday’s Agent System of Record veel beter in staat zullen zijn om al hun agents ethisch te beheren. AWS werkt samen met Workday aan deze projecten. Zo willen zij ook de toekomst van werk opnieuw vormgeven door middel van agentic AI.

Sivasubramanian onderstreept zijn verklaring door ons eraan te herinneren dat AWS de toekomst van de ontwikkeling van AI-agenten mogelijk maakt via het ecosysteem van het basismodel en het enterprise-grade ontwikkelraamwerk van Amazon Bedrock.

“Digitale collega’s, of AI-agents, zullen een steeds gewonere toevoeging aan het personeelsbestand worden. En Workday’s Agent System of Record is goed gepositioneerd om organisaties te helpen het moment van monumentale verandering tegemoet te treden”, zegt Steve Chase, vicevoorzitter AI en digitale innovatie, KPMG LLP. “We zijn verheugd om met Workday samen te werken om onze gedeelde klanten te helpen het nieuwe digitale personeelsbestand met vertrouwen te beheren, net zoals ze dat doen met fulltime werknemers en aannemers.”

Workday Illuminate

Het nieuwsaanbod van Workday wordt aangestuurd door het merk Workday Illuminate, een hoogwaardige, brede technologie die controles op platformniveau biedt. En toegegeven, dit zijn woorden die we elders al hebben gehoord, maar in dit geval zal die holistische kijk belangrijk zijn. Dit omdat we het hebben over centraal beheerde technologieën die een wijdverspreide bedrijfsadoptie vereisen als ze succesvol willen worden ingezet en gebruikt. Vertrouwen in de agent AI-werknemers is misschien nog ver weg, maar deze formalisering en standaardisering van controles is zeker een nuttige stap in de goede richting.

Lees ook: Workday introduceert Illuminate; nieuwe generatie AI met agents