Oracle vernieuwt ERP-omgeving Schiphol

Schiphol heeft na een Europese tender het cloudplatform van Oracle uitgekozen als vervanger van het bestaande ERP-systeem van de luchthaven. Bepaalde kernprocessen worden dus nu ondersteund vanuit de Cloud, met Oracle Cloud ERP.

Het gaat om Purchase to Pay, Plan to Asset, Record to Report, Master Data Management en Compliance & Control. Volgens Oracle zelf heeft het de tender met name gewonnen door het voorgestelde implementatieteam en de voorgestelde methode die zal worden gebruikt. Roeland Wink, sourcing manager bij Schiphol, stelt: “Het succes van dit project staat of valt met de kennis van het team dat het werk moet doen. Oracle onderscheidde zich in de tender door het voorstellen van een zeer senior team vanuit Oracle Consulting met veel ervaring met complexe projecten. Dat bood ons het nodige vertrouwen. Mensen met deze Cloudkennis zijn schaars in de markt.”

De Cloudtechnologie van Oracle biedt volgens Stewart Monk, Head of ERPM Noord-Europa bij Oracle, verschillende voordelen. Cloudsoftware is volgens hem sterk gestandaardiseerd, en gebaseerd op best practices. Dat betekent dat er relatief gezien minder optimalisering plaats hoeft te vinden. Ook wordt de software constant up-to-date gehouden vanuit de cloud. Op die manier kunnen organisaties hun processen standaardiseren, waardoor ze efficiënter kunnen werken, en door de best practice-cultuur ook nog eens op basis van de juiste inzichten. Monk stelt dat dit zowel bij de Digital Finance-strategie als de IT-strategie van Schiphol aansluit.

Oracle Cloud

De Oracle Cloud is een aantal geïntegreerde applicaties voor sales, service, marketing, human resources, finance, supply chain en productie. Deze apps draaien op de geautomatiseerde en beveiligde Generation 2-infrastructuur en maken gebruik van de Oracle Autonomous Database. Schiphol wil dus nu met het ERP-systeem vanuit de Oracle Cloud een volledige overhaul van zijn IT-omgeving bewerkstelligen.