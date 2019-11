Google neemt CloudSimple over voor migratie VMware-workloads

Google wil het eenvoudiger maken om diverse VMware-workloads naar zijn cloud te brengen. Daartoe nam het de startup CloudSimple over voor een onbekend bedrag. CloudSimple maakt een software-platform waardoor het eenvoudiger is om on premise-applicaties naar de cloud te migreren.

Met de software van CloudSimple kunnen vSphere hypervisor- en gerelateerde virtualisatie-tools geïmplementeerd worden in Google Cloud, weet Silicon Angle. Voor bedrijven betekent dit dat ze hun on premise vSphere-workloads zonder grote wijzigingen in de architectuur door te voeren kunnen migreren naar een off premise deployment van CloudSimple.

“Hun apps kunnen precies hetzelfde draaien als ze op on premise deden, maar dan met alle voordelen van de cloud, zoals prestaties, elasticiteit en integraties met belangrijke cloud-diensten en -technologieën”, aldus Rich Sanzi, vice president of engineering bij Google Cloud, in een blogbericht. Het moet op die manier eenvoudiger worden om migraties uit te voeren.

Google wil meer migraties

Google zelf zegt dat het hiermee tegemoet komt aan de grote vraag van enterprise-klanten om workloads eenvoudiger naar de cloud te migreren. Google hoopt dan ook dat de technologie ertoe leidt dat meer bedrijven hun VMware-applicaties en -workloads migreren naar zijn Infrastructure-as-a-Service-platform.

“Met CloudSimple kunnen onze klanten hun VMware-workloads van on premise-datacentra direct naar de Google Cloud VMware Solution by CloudSimple verhuizen, terwijl ze ook nieuwe VMware-workloads aanmaken waar nodig”, vertelt Sanzi.

De technologie van CloudSimple werkt echter niet alleen met Google Cloud. De startup heeft ook een platform voor de Azure-cloud van Microsoft. Of er ook in de toekomst nog ondersteuning is voor clouds van de concurrentie, is niet bekendgemaakt.

Google Anthos

Overigens zou het niet heel vreemd zijn als Google ondersteuning blijft bieden voor migraties naar clouds van de concurrentie. Het bedrijf zette eerder dit jaar al flink in op de multicloud en hybrid cloud met Anthos.

Anthos is een hybrid- en multicloud-strategie dat platform-onafhankelijk is en overal kan draaien. Het platform laat bedrijven containers, de beveiliging en toegang centraal beheren. Anthos is gebaseerd op Kubernetes en draait niet alleen in de cloud, maar ook on premise met bijvoorbeeld Red Hat OpenShift.