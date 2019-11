Amazon stapt naar rechter wegens JEDI-contract Pentagon

Amazon heeft een officieel beroep aangetekend tegen de winst van Microsoft in de strijd om het JEDI-contract van het Pentagon. Met dat contract, ter waarde van 10 miljard dollar, mag Microsoft de infrastructuur van het Amerikaanse ministerie van Defensie overzetten naar de cloud.

Amazon stelt nu dat het toewijzingsproces beïnvloed is door president Donald Trump, schrijft Silicon Angle. Dat is volgens het bedrijf genoeg reden om naar de rechter te stappen. Afgelopen vrijdag is er beroep aangetekend bij het Amerikaanse hof van Federal Claims.

De tekst van het beroep van Amazon is vooralsnog geheim, wat betekent dat er nog geen details bekend zijn. The Washington Post stelt echter dat er vier video’s zijn aangedragen als bewijs. Eén van die video’s is van Trump tijdens zijn campagne in 2016. In een andere video zegt hij “veel klachten” te krijgen over het contract tussen Pentagon en Amazon. “Ze zeggen dat het geen competitieve bieding is.”

Het is al langer duidelijk dat Trump geen fan is van Amazon. De president heeft regelmatig kritiek geuit op de cloudprovider en op CEO Jeff Bezos. Mogelijke reden is dat Bezos de eigenaar is van de Washington Post, die veel kritische artikelen over Trump en zijn regering schrijft.

Microsoft was verrassing

De strijd om het JEDI-contract van het Pentagon kwam in oktober dit jaar tot een einde. Het contract laat een cloudaanbieder de infrastructuur van het ministerie van Defensie in de VS overzetten naar de cloud.

Amazon Web Services (AWS) werd lange tijd als de meest waarschijnlijke winnaar gezien. Het was dan ook een grote verrassing toen bekend werd gemaakt dat Microsoft de winnaar was.

Amazon maakte twee weken geleden al bekend het niet eens te zijn met de beslissing van het Pentagon en in beroep te gaan. Ook toen zei het bedrijf dat het denkt dat politieke overwegingen een eerlijk proces in de weg staan voor het toewijzen van het contract. Toen werd Trump echter nog niet expliciet genoemd.