Accenture-platform simuleert cloud-diensten op schaal

Accenture heeft een nieuw software-platform genaamd myNav gelanceerd, waarmee enterprises op schaal verschillende cloud-diensten en -architecturen kunnen simuleren. Daarmee kunnen ze de diensten optimaliseren voor kosten, bestaande infrastructuur en gewenste zakelijke doelen, voor ze beslissen waar de diensten afgenomen worden.

Op dit moment worden veel keuzes voor cloud-diensten en architecturen nog zonder simulaties gemaakt. Dat terwijl er een groot aantal keuzes is en er bijvoorbeeld problemen kunnen ontstaan met cloud-migraties.

Accenture heeft daarom een platform gemaakt, waarin alle variabelen die bij een beslissing komen kijken verzameld worden, schrijft ZDNet. Dat platform pakt data van ruim 30.000 migratieprojecten, identificeert de verschillende aanbieders en simuleert diensten vervolgens op schaal.

Enterprises kunnen aan de hand daarvan doelstellingen en use cases aanpassen, om zo de beste keuze te maken. Daarnaast biedt myNav een op maat gemaakte roadmap voor cloud-migratie.

Zo werkt het

Het platform werkt in verschillende fases. Allereerst bepaalt myNav wat de huidige infrastructuur van een enterprise is, en geeft het een aanbeveling voor public, private, multicloud of hybride opties.

Daarna wordt er een artificial intelligence (AI)-engine ingezet, die een architectuur aanbeveelt op basis van de kennisbank over cloud-projecten en best practices van Accenture. Na die aanbeveling worden er simulaties gemaakt van opgeschaalde modellen, die overeenkomen met de use cases en eisen.

Het geheel heeft niet alleen voordelen voor enterprises die zoeken naar nieuwe cloud-diensten of architecturen, maar ook voor Accenture zelf. Het is voor het bedrijf een handige manier om nieuwe klanten te krijgen, evenals nieuwe cloud-migratieprojecten.

Cloud steeds populairder

Cloud-diensten worden ook in Nederland steeds populairder, bleek in augustus uit onderzoek van Capterra. Het Nederlandse MKB gebruikt relatief veel cloud-gebaseerde oplossingen. Bij ongeveer een derde van de MKB’ers wordt zelfs alleen nog maar met cloud-oplossingen gewerkt.

De meest gebruikte software is Microsoft Office, gevolgd door software van Adobe en Google Drive. De oplossingen van Exact en SAP sluiten de top vijf af.