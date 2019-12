Microsoft sleept volgende miljardendeal binnen

Microsoft en KPMG hebben een verstevigde samenwerking aangekondigd. KPMG investeert 5 miljard dollar (4,5 miljard euro) in verdere digitalisering, Microsoft gaat daar veel invulling aan geven.

KPMG is een grote vangst voor Microsoft, aangezien het bedrijf bekend staat als een van de “Big Four” accountancy-organisaties. De andere drie zijn Deloitte, Ernst & Young en PricewaterhouseCoopers.

Als onderdeel van de nieuwe samenwerking is KPMG van plan om diensten zoals Microsoft 365 en Dynamics 365 uit te rollen naar leden en klanten. Deze producten zullen de eerste keuze worden wat betreft samenwerkings- en productiviteitstools, voor de 207.000 KPMG-medewerkers in 153 landen over de wereld.

Verder is KPMG van plan om Microsoft Azure en Azure AI-cloudservices te gaan gebruiken als de basis voor een wereldwijd, cloud-based computing platform dat het bedrijf wil gaan opzetten. Dat platform moet de accounting-gigant helpen om nieuwe mogelijkheden op het gebied van artificial intelligence (AI), cybersecurity en robotic process automation (RPA) tot stand te brengen.

Zoveelste overwinning voor Microsoft

Eerder sleepte Microsoft al het JEDI-contract binnen, een 10-jarige overeenkomst met het Pentagon. Amazon Web Services tekende toen nog protest aan vanwege vermeende bemoeienis van president Trump met het proces.

Als onderdeel van hun samenwerking financieren Microsoft en KPMG ook gezamenlijk een incubator, die de transformatie van cloudbedrijven, intelligente bedrijfsapplicaties en slimme werkplekoplossingen moet ondersteunen. Dat zou uiteindelijk moeten leiden tot de ontwikkeling van nieuwe tools voor organisaties in de gezondheidszorg en life sciences. Daarmee moeten klinische, operationele en financiële prestaties verbeterd worden. Ook komt er een nieuwe tool voor risicomanagement, compliance en interne auditing om risico- en complianceprocessen te digitaliseren, lieten de bedrijven weten.

“KPMG’s diepgaande industrie- en procesexpertise, gecombineerd met de kracht van onze vertrouwde cloud – die zich uitstrekt over Azure, Dynamics 365 en Microsoft 365 – zal het beste van beide organisaties samenbrengen om klanten over de hele wereld te helpen flexibeler te worden in een steeds complexere bedrijfsomgeving,” stelt Microsoft Chief Executive Satya Nadella.