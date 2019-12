Google lanceert nieuwe virtual machines voor kleinere workloads

Google heeft een nieuw type virtual machine (VM) aangekondigd dat “dynamic resource management”-functies heeft, waardoor de total cost of ownership in veel gevallen drastisch verlaagd kan worden.

De nieuwe VM’s, die de E2-familie worden genoemd, zijn bedoeld voor workloads die niet een heel grote instance type, toegang tot grafische processoren of lokale solid-state storage nodig hebben. Dat schreef June Yang, director of product management bij Google Cloud, in een blogpost.

De E2-VM’s bieden volgens Google besparingen omdat ze op een custom central processing unit scheduler draaien. In goed Nederlands is dat een centrale processor die dynamisch virtuele CPU- en geheugenkracht bij een fysieke CPU en geheugen in kaart brengt. Dat zorgt ervoor dat de VM’s efficiënter zijn, en daardoor worden klanten alleen gefactureerd voor de rekenkracht die ze daadwerkelijk gebruiken.

Vergelijkbare prestaties, minder kosten

Yang meldt verder dat de dynamic resource management-functies ervoor zorgen dat de E2-VM’s prestaties leveren die vergelijkbaar zijn met die van de N1-familie van Google, maar in vergelijking met een gemiddelde besparing van 31 procent op de total cost of ownership. De nieuwe VM’s zijn verder erg flexibel, aagezien ze 15 pre-gedefinieerde configuraties hebben. Deze configuraties variëren van slechts 2 virtuele CPU’s en 2 GB geheugen, tot 16 CPU’s en 128 gigabyte aan geheugen.

“Je VM’s krijgen betrouwbare en duurzame prestaties tegen een consistente lage prijs”, zegt Yang. “In tegenstelling tot vergelijkbare opties van andere cloudaanbieders, kunnen E2-VM’s een hoge CPU-belasting aan zonder kunstmatige throttling of ingewikkelde prijsmodellen”.

Shared core-instances

Verder heeft Google een aantal “shared-core instances” onthuld, die vergelijkbaar zijn met de f1 en g1- series van Google. Deze instances komen eveneens met dynamic resource management, wat zou moeten leiden tot een goede manier om kleine workloads te draaien zoals microservices en development-omgevingen die niet per se een volledige vCPU nodig hebben.