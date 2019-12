Cegeka verdubbelt Nederlandse aanwezigheid met overname KPN Consulting

Het Belgische Cegeka neemt de consulting-tak van KPN over. Het bedrijf wil zo zijn voetafdruk in Noord Europa verstevigen.

Cegeka verdubbelt zijn aanwezigheid in de Nederlandse markt met de overname van de consultingtak van Telecomprovider KPN. KPN Consulting, waaronder KPN ICT Consulting en Call2 leven, wordt eigendom van de Cegeka. De overname moet in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond zijn. Een overnameprijs communiceerde de twee partijen niet.

Groot in Nederland

Dankzij de overname van de consulting-activiteiten van KPN wordt Cegeka plots één van de grootste spelers in de sector in Nederland. De zet past perfect in de groeistrategie van het bedrijf, dat met KPN Consulting een dienstenportfolio complementair aan het eigen aanbod in huis haalt. De organisatie ziet haar personeelsbestand groeien met ongeveer 1.000 mensen. In Nederland verwacht Cegeka een omzetverdubbeling na de overname. Internationaal vertaalt zich dat in een omzetstijging van 512 miljoen euro naar een geschatte omzet van 665 miljoen euro, weet De Tijd.

De consulting-activiteiten van KPN worden onder de Cegeka-vlag geplaatst maar voor de klanten blijft er vanzelfsprekend continuïteit van dienstverlening. Dat past ook in de overeenkomst met KPN, waar bovendien instaat dat Cegeka de voorkeurspartner van het telecombedrijf wordt inzake advies en ondersteuning.

Agressieve groeistrategie

Cegeka wil met deze en voorgaande overnames van onder andere Solutions Factory en Danube IT een dienstenportfolio aanbieden waarmee het klanten kan helpen om wegwijs raken door de vaak complexe wereld van IT- en cloudtransformatie. Cegeka is momenteel in tien Europese landen actief en breidde haar activiteiten recent nog uit naar Rusland.

Het bedrijf telt wereldwijd 5.000 werknemers, wat de schaal van deze recentste overname best in perspectief zet. Het gaat om een belangrijke strategische zet van Cegeka met een grote impact op de toekomst van het bedrijf. België en Nederland gelden nog steeds als de belangrijkste markten voor de organisatie.

Nederlandse focus

Het bedrijf onder leiding van Stijn Bijnens profileert zich erg actief de laatste tijd. Enkele dagen geleden schreven we nog over de overname van de Dynamics 365-activiteiten van CTB door Cegeka. De ambitie was hier dezelfde: effectief inspelen op actuele vraagstukken in de complexe digitale wereld. Dat de focus van de strategische plannen in Nederland ligt, hoeft evenmin te verbazen. Cegeka gaf bij de aanstelling van Bijnens al aan de omzet in Nederland in korte tijd van 100 miljoen euro naar 250 miljoen euro te willen brengen. Het bedrijf lijkt aardig op weg die ambitie waar te maken.