‘Google Cloud moet Amazon of Microsoft inhalen om te overleven’

Bronnen van The Information melden dat Google Cloud in 2023 Amazon of Microsoft voorbij moet sterven in de cloudmarkt om te overleven. Dat zou de eis zijn die het management bij Google heeft opgelegd aan de cloudunit, om financiering te kunnen blijven krijgen.

Google heeft tientallen miljarden in de cloudbusiness geïnvesteerd in de afgelopen jaren, dus het bericht komt enigszins uit de lucht vallen. Het is natuurlijk een logische doelstelling om te focussen op de directe concurrenten, maar volledig de stekker uit Google Cloud trekken is extreem. De tijdlijn tot 2023 is volgens The Information begin vorig jaar afgesproken door topmensen bij Google en moederbedrijf Alphabet. Als de bronnen de waarheid spreken zou het dus goed kunnen dat Google Cloud over drie jaar ophoudt te bestaan.

Geruchten overdreven?

SiliconAngle meldt echter dat de geruchten niet op waarheid berusten, en dat de echte afspraken die zijn gemaakt milder van aard zijn. Google Cloud zou inderdaad het doel gesteld hebben om in 2023 de tweede speler op de markt te worden, maar het klopt niet dat de stekker uit de hele business getrokken wordt als dit niet zou lukken. in een e-mail aan Silicon Angle zou Google gesteld hebben dat de berichten vanuit The Information simpelweg niet kloppen.

Het bericht van Google lijkt iets geloofwaardiger te zijn dan het bericht vanuit The Information, aangezien er specifieke gebieden zijn waarin Google toch echt wel de overhand heeft. Onder meer artificial intelligence (AI), data analytics en Kubernetes zijn gebieden waar de Google Cloud een voortrekkerspositie geniet. Kortom: het is interessant dat er reuring is binnen Google Cloud en de doelen die het bedrijf wil bereiken, maar een volledige terugtrekking lijkt tot nog toe ietwat overdreven.