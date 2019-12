VMware rondt overname Pivotal af

VMware laat aan Techzine weten dat het Pivotal Software definitief heeft overgenomen. Hiermee krijgt de virtualisatiegigant er nieuwe tools bij voor het maken van applicaties en het beheren van de infrastructuur voor de applicaties.

De deal, waar een bedrag van 2,7 miljard dollar (2,4 miljard euro) bij komt kijken, werd in augustus getekend. Destijds bezat VMware samen met moederbedrijf Dell Technologies al zo’n twee derde van Pivotal. De rest van de aandelen werden via de beurs verhandeld. Om Pivotal over te nemen, werden zowel de aandelen van Dell Technologies als de overige aandelen overgenomen door VMware.

Intensiveren containeractiviteiten

Pivotal beschikt over interessante technologie voor de virtualisatiegigant. Samen met eerder overgenomen partijen Heptio en Bitnami, zal Pivotal namelijk bijdragen aan de Kubernetes-oplossing Tanzu. VMware presenteerde deze containermanagementoplossing eerder tijdens VMworld, toen bleek dat Tanzu uit moet groeien tot de tool voor containers, net zoals vSphere de oplossing is voor virtual machines.

Steeds meer enterprise organisaties gebruiken containers. Kubernetes draagt bij aan deze verhoogde adoptie, aangezien het framework beheermogelijkheden voor containers met zich meebrengt.

IT-leveranciers als VMware en Pivotal kijken dan ook steeds meer wat ze kunnen doen om hun klanten te ondersteunen. Zo kwam Pivotal eerder dit jaar met een versie van zijn PaaS-toolkit Pivotal Application Service die draait op Kubernetes. VMware maakte het op zijn beurt mogelijk om Kubernetes-containers in vSphere uit te voeren, waardoor het mogelijk is om containers te beheren in dezelfde interface als virtual machines.

De virtualisatiegigant timmert wat dat betreft dus flink aan de weg. Tanzu is nog in een privé beta, maar het zal later beschikbaar komen. Het ligt in de lijn der verwachting dat VMware zijn activiteiten rond Kubernetes verder intensiveert.

Nieuwe afdeling

Nu Pivotal in handen is van VMware, zal het worden geïntegreerd in de nieuwe afdeling Modern Applications Platform. Ray O’Farrell leidt deze nieuwe afdeling, de VMware-veteraan die onlangs nog CTO was van de virtualisatiegigant.