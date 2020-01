Google Cloud ondersteunt Windows-containers in Kubernetes Engine

Google Cloud heeft de intentie om zijn marktaandeel in Windows-workloads te vergroten. Om dit kracht bij te zetten heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt dat het nu Windows Server-containers ondersteunt in Google Kubernetes Engine.

Vooralsnog heeft Google altijd een grote focus gehad op Linux-workloads, omdat daar simpelweg meer vraag naar is. Nu steeds meer bedrijven de gang naar de cloud inzetten en daarmee hun eigen datacenters willen verkleinen, is er ook behoefte om Windows Server-workloads naar de cloud te brengen. Dit was vooralsnog enkel mogelijk via virtual machines, terwijl Kubernetes steeds populairder wordt.

Google heeft nu in navolging van AWS en Azure besloten om ook Windows Server-workloads te ondersteunen in zijn Kubernetes-oplossing. Met Google Kubernetes Engine kunnen nu ook Windows Server-workloads worden gedraaid in een Kubernetes-container. Update management en andere automatische features die Kubernetes Engine standaard biedt werken ook voor deze Windows Servers.

Google heeft ook een aantal features toegevoegd om bedrijven warm te maken voor de Google Cloud ten opzichte van de concurrentie. Daarvan is integratie met het Microsoft Active Directory platform, dat faciliteert in het aanmaken van Group Managed Service Accounts, een voorbeeld. Dit zijn administrator accounts voor ontwikkelaars die de Kubernetes-infrastructuur moeten onderhouden en beveiligen. Ook kunnen hiermee wachtwoorden automatisch worden aangepast en geroteerd.

De Kubernetes-engine is aangepast voor het Microsoft licentiemodel voor Windows Servers. Bij het aanmaken van een Windows Server-container kan worden geselecteerd hoe vaak het besturingssysteem moet worden geüpdatet. Dit kan twee keer per jaar of elke twee of drie jaar met lange termijn ondersteuning.

Bij Google is er een duidelijke focus om zijn Cloud Platform aantrekkelijker te maken voor Microsoft-workloads. Enterprise-bedrijven kiezen nu sneller voor Azure omdat ze al een overeenkomst hebben met Microsoft. Google Cloud probeert op verschillende manieren een aantrekkelijk alternatief te vormen. Zo heeft het eerder al managed services (PaaS) voor Active Directory en Microsoft SQL Server geïntroduceerd.