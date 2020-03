Alibaba Cloud geeft AI-technologie vrij voor strijd tegen Coronavirus

Public cloudplatform Alibaba Cloud stelt medisch personeel en onderzoekers gratis diverse AI-tools ter beschikking in de strijd tegen het COVID-19 virus. De tools moeten helpen snellere diagnoses te geven en meer op data gebaseerde inzichten te bieden.

Volgens de public cloudaanbieder gaat het hierbij om een trial-versies van een suite van een drietal AI-applicaties van het DAMO Academy onderzoeksinstituut van de public cloudaanbieder waarmee medici wereldwijd kunnen worden geholpen. Chinese medici hebben al eerder ervaring opgedaan met deze technologie.

Beschikbare tools

Met de toepassing Alibaba Cloud’s CT Image Analytics kan het zorgpersoneel de doelmatigheid en snelheid van corona-testen vergroten. De dienst gebruikt hiervoor een AI-model dat draait op deep learning algoritmes waarin Chinese data over de ziekte is verwerkt. Onder meer kunnen medici hiermee beter inschatten of de klachten van patiënten tot een longontsteking leidden. Ook zou het AI-model kunnen inschatten hoe zwaar deze klachten zouden zijn.

Een tweede tool die nu wereldwijd gratis ter beschikking wordt gesteld is de DAMO Academy Epidemic Prediction-tool. Deze tool kan worden ingezet om de karakteristieken van de COVID-19-uitbraak in kaart te brengen op locatieniveau. De tool kan met deze gegevensschatten hoe groot de uitbraak kan zijn en hoelang deze kan gaan duren. Ook kan de tool worden ingezet om te voorspellen hoe snel het virus zich onder verschillende condities zou kunnen verspreiden.

De derde tool die nu beschikbaar is, is een DNA sequencing tool. Deze toepassing kan medische onderzoekers helpen met het screenen van genetische data, het analyseren van proteïne-structuren en hier diagnostische uitslagen van geven.

Voor een goede werking van deze AI-tools stelt Alibaba Cloud ook zijn Elastic High-Performance Computing (E-HPC) Solution for Life Sciences ter beschikking.

Communicatieplatform

Naast deze specifieke AI-tools stelt Alibaba Cloud ook een variant van zijn DingTalk-communicatieplatform gratis ter beschikking aan medische professionals. Het platform lijkt op Microsoft Teams of Slack. Chinese studenten gebruikten het platform vooral voor online colleges tijdens de eerste fase van de uitbraak van het virus in China.

De variant die nu speciaal voor medici en onderzoekers beschikbaar komt is het International Medical Expert Communication Platform on Alibaba Cloud. Concreet kunnen medici en onderzoekers onderling hiermee gratis wereldwijd communiceren. Verder wil de public cloudaanbieder helpen om een virtuele online community op te richten met videconferencingtools en op AI gebaseerde vertaaltools, zodat Chinese medici hun ervaringen kunnen delen met collega’s wereldwijd.