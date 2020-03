Google Cloud biedt containergebaseerde cloud voor game-ontwikkelaars

Google Cloud heeft een beta-versie van zijn managed clouddienst Game Servers gelanceerd. Met deze op onder meer Kubernetes gebaseerde dienst kunnen ontwikkelaars van games hun backend-diensten voor hun producten eenvoudiger bouwen, uitbreiden en beheren. Ook eventueel in een hybrid cloud- of multicloud-omgeving.

Volgens de public cloudgigant is de dienst niet bedoeld als een cloudgebaseerd streamingplatform voor gaming, maar voor de achterliggende diensten. Game-ontwikkelaars kunnen met de nu gepresenteerde beheerde clouddienst juist hun games beter aanbieden, inclusief multiplayer games, uitbreiden en beter beheren. Dus eigenlijk de games zodanig prepareren, zodat ze later met behulp van game streaming servers de eindgebruikers kunnen bereiken.

Verschillende diensten mogelijk

Volgens Google Cloud heeft iedere game, of deze nu van onafhankelijke of grote studio’s afkomstig zijn, tegenwoordig wel een vorm van een cloudgebaseerde backend-omgeving nodig. Dit om onder andere multiplayer-eigenschappen beter te kunnen beheren, het koppelen van eindgebruikers aan elkaar of het behouden van persistent game-statistieken.

Met Game Servers kunnen game studio’s nu al deze clusters eenvoudiger op of afschalen. Daarnaast gaat de oplossing ook mogelijkheden bieden voor A/B testing en canary tests. In de volgende updates zal ook functionaliteit gaan komen voor integratie met het Open Match koppel-framework.

Technologie Game Servers

Wanneer meer naar de technologie van Game Servers wordt gekeken, draait deze dienst boven op de Agones open source game server. Deze game server is een gezamenlijk project van Google, de grote gamestudio Ubisoft en het Kubernetes container-orkestratieplatform.

(bron; Google)

Daarnaast worden, volgens de techgigant, voor de cloudgebaseerde backend-dienst voor gaming ook enkele onderdelen van Anthos, Google’s beheerdienst voor multicloud Kubernetes clusters, gebruikt. GameServers draait verder nu nog alleen op de Google Kubernetes Engine, maar er bestaan plannen om ondersteuning voor hybrid- en multicloud-omgevingen later dit jaar toe te voegen.

Zware eisen voor gebruik

De dienst van de techgigant stelt wel zware eisen aan eindgebruikers. Hoewel de meeste gaming-bedrijven tegenwoordig wel eigen on-premise serverparken hebben, zijn hybrid- en multicloud-mogelijkheden eigenlijk wel een vereiste. Voor gamingbedrijven gaat hierbij eigenlijk hetzelfde op als voor grote zakelijke ondernemingen.

Google wil hierbij wel een handje gaan helpen door ontwikkelaars het mogelijk te maken al gebruikte Agones open source game servers onder te brengen in hetzelfde beheerde Game Servers-ecosysteem. Dit kan door deze te registeren met de Game Servers API.

Daarnaast vereist het gebruik van Game Servers dat game-ontwikkelaars hun game servers in containers moeten verpakken. Voor eindgebruikers van de Agones game servers moet dit geen probleem zijn, maar voor anderen kan dit best lastig zijn. Ook deze klanten wil Google wil graag helpen in dit proces en schakelt hiervoor zijn partners in.