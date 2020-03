Versie 8 van Zerto’s IT Resilience Platform ondersteunt Google Cloud

Zerto, een leverancier van disaster recovery, backup, longterm retention en workload mobility voor onder meer hybrid- en multicloudomgevingen, kondigt de release aan van versie 8 van zijn IT Resilience Platform aan. Eén van de belangrijkste eigenschappen is nu ook de ondersteuning van Google Cloud.

Met versie 8 van zijn softwareplatform biedt de specialist nu een steeds meer uitgebreid disaster recovery-, backup- en cloudmanagementsysteem. Hiermee kunnen eindgebruikers niet alleen disaster recovery en business continuity voor vm’s -vooral die van VMware- en data realiseren, maar ook deze zo efficiënt mogelijk verplaatsen naar hybrid- of multicloudomgevingen. Of tussen deze cloudomgevingen onderling.

Google Cloud

Een belangrijke eigenschap van de laatste release is dat naast public clouds Microsoft Azure en AWS, nu ook Google Cloud wordt ondersteund. Concreet vindt dit plaats via een VMWare Engine die de public cloud nu optuigt.

Deze dienst zal onder meer gaan beschikken over backup- en disaster recovery-mogelijkheden voor VMware vm’s. Deze faciliteit wordt dan onder de motorkap door Zerto 8 gerealiseerd. De disaster recovery- en backup-specialist doet dit al voor Azure en AWS.

Verdere VMware-integratie

Andere functionaliteit die in versie 8 van het IT Resilience Platform van Zerto kan worden verwacht, is onder andere een nog verdergaande integratie met VMware. In de laatste release worden er meet software-defined storagefunctionaliteit voor dit soort vm’s toegevoegd.

Dit gebeurt met het toevoegen van VMware vSphere Virtual Volumes (vVols). Deze kunnen als een datastore worden gebruikt voor zowel recovery als bescherming van vm’s en data. Voor eindgebruikers betekent dit dat zij ook de Storage-Based Policy Management (SPBM) en de uiteindelijke kostenbesparingen van vVols kunnen gebruiken.

Overige functionaliteit

Daarnaast beschikt Zerto 8 over een nieuwe userinterface en meer mogelijkheden voor dataprotectie. Voor dit laatste komt applicatieconstistentie voor workloads voor de korte- en lange termijn beschikbaar.

Ook zijn de analytics-mogelijkheden verder uitgebouwd. Eindgebruikers krijgen hierdoor onder andere meer inzicht in de workloads die voor de langere termijn zijn beveiligd. Ook komt er een enkele manier van het afgeven van alerts voor alle workloads, waar die zich ook bevinden.