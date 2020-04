Magento Commerce-tool beveelt met AI producten aan

Adobe’s commerce-oplossing Magento Commerce krijgt een tool erbij die kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt voor productaanbevelingen. Volgens het bedrijf is de functie vooral handig nu veel mensen thuis zitten en online shoppen.

De tool kan het gedrag van klanten analyseren om met zeer persoonlijke aanbevelingen voor de klant te komen. Deze worden via widgets en flexibele API’s aan relevante winkelpagina’s toegevoegd. De tool is aangedreven door Adobe Sensei, een AI ontworpen met als doel de klantervaring te verbeteren. Productaanbevelingen kunnen op verschillende manieren aan de klant getoond worden. Zo is er bijvoorbeeld ‘trending’, ‘meer zoals deze’, ‘meest gekocht’ en ‘aanbevolen voor jou.’

De nieuwe coronavirus-pandemie heeft de fysieke detailhandel stopgezet, maar e-commerce gaat in verschillende landen hard. Uit data van Adobe Analytics blijkt dat het totale e-commerceverkeer in maart met 25 procent is gestegen, dit is te vergelijken met Black Friday en Cyber ​​Monday. “Hoewel e-commerce de afgelopen jaren de fakkel heeft gedragen voor de algehele economische groei, is het in deze ongekende tijden nog relevanter geworden”, zegt Jason Woosely, VP of Commerce Product and Platform voor Adobe. “Geconfronteerd met deze realiteit, geven zowel grote als kleine merken nu prioriteit aan investeringen in digitale handelstechnologieën om ervoor te zorgen dat ze hun klanten boeiende, soepele winkelervaringen bieden.”

De functie is gratis beschikbaar voor Magento Cmmerce-gebruikers via de Magento Marketplace en is compatibel met Magento Commerce versie 2.3 en hoger.