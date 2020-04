Red Hat brengt nieuwe versie OpenShift uit

Red Hat heeft recent versie 4.4 uitgebracht van Red Hat OpenShift. Deze versie geeft meer aandacht aan Kubernetes Operators, heeft meer monitoringsmogelijkheden voor ontwikkelaars en geeft alvast een voorschot op nieuwe virtualisatiemogelijkheden.

Red Hat is de laatste dagen, vooral vanwege zijn jaarlijkse Summit-event, druk bezig met het uitrollen en aankondigen van nieuwe functionaliteit voor zijn oplossingen. Denk daarbij aan de release van RHEL 8.2, een update van Red Hat Insights, en het verbeterde Red Hat Ansible Automation Platform. Het Kubernetes-orkestratieplatform van Red Hat, Red Hat Openshift, is dit jaar met versie 4.4 ook aan de beurt. Deze versie is gebaseerd op Kubernetes versie 1.17 uit december 2019.

Kubernetes Operators

Vooral de zogenoemde Kubernetes Operators krijgen veel aandacht in de release. Dit zijn applicatie specifieke controllers die de Kubernetes API verder uitbreiden. Hiermee kunnen ontwikkelaars instances van meer ‘stateful’ applicaties ontwikkelen, configureren en beheren. Eigenlijk wordt met de Kubernetes Operators ‘menselijke kennis’ in de software ingebouwd. Dit maakt het mogelijk om Kubernetes stateful workloads makkelijker uit te rollen en te onderhouden.

Naast aandacht voor de Kubernetes Operators, zorgt Red Hat OpenShift 4.4 ervoor dat ontwikkelaars een beter bij hen passend inzicht krijgen in metrische gegevens en in het monitoren van applicatie-workloads. Daarnaast krijgen zij ook meer mogelijkheden voor het integreren van monitoring voor operators. Ook kostenbeheer voor systeembronnen en de kosten voor specifieke applicaties in hybrid cloud-omgevingen zijn nu toegevoegd.

Sneakpeak naar virtualisatie-functionaliteit

De laatste release van Red Hat Openshift licht met de preview van OpenShift KubeVirt alvast een tip van de sluier op over toekomstige functionaliteit voor virtualisatie. Met KubeVirt kunnen bedrijven straks virtual machines (vm’s) ontwikkelen, uitrollen en beheren naast alle containers en serverless applicaties in hun omgevingen.

Hiermee worden traditionele vm-gebaseerde applicatieomgevingen rechtstreeks in Red Hat OpenShift geïntegreerd. Direct in het orkestratieplatform dus, in plaats van dat op bestaande vm’s gebaseerde technologie in Kubernetes wordt ingebakken. Voor DevOps-specialisten en ontwikkelaars moet dit een betere uitrol- en beheerervaring bieden, aldus Red Hat.

Nieuwe beheertool

Om dit alles in een hybrid cloud-omgeving goed te kunnen beheren, voegt Red Hat de beheertool Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes toe. Ook deze functionaliteit bevindt zich nog in een preview-fase.

De oplossing biedt een enkel controlepunt om OpenShift-clusters te monitoren en uit te rollen. Hieraan worden policy-driven governance en applicatie lifecycle management toegevoegd. Op deze manier kunnen, aldus Red Hat, alle Kubernetes clusters, of zij zich nu on-premise of in datacenters of in multicloud-omgevingen staan, worden beheerd.

Beschikbaarheid

De laatste versie van Red Hat Openshift is beschikbaar voor alle hybrid en multicloud-omgevingen, zoals AWS, Google Cloud, Microsoft Azure en IBM Cloud. Voor Azure en IBM Cloud zijn natuurlijk ook de specifieke OpenShift Dedicated, Azure Red Hat OpenShift en IBM Red Hat OpenShift Kubernetes Service van de updates voorzien.