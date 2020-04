Red Hat lanceert grote update voor Red Hat Enterprise Linux 8

Red Hat heeft met versie 8.2 een grote update voor zijn zakelijke vlaggenschip Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8 open source besturingssysteem uitgebracht. Meer monitorings tools en oplossingen voor containers moeten het op open source zakelijke besturingssysteem nog beter laten werken voor hybrid en multi-cloudomgevingen.

Met het open source besturingssysteem RHEL 8 kunnen bedrijven eenvoudiger hun verschillende workloads in fysieke, gevirtualiseerde en cloudomgevingen beter beheren en laten draaien. Met de nu uitgebrachte release van versie 8.2 is het hele besturingssysteem opnieuw ontworpen voor de hybrid en multi-cloud cloud. De hybrid cloud is al lang de belangrijkste focus van Red Hat. Daarnaast moeten de doorgevoerde verbeteringen het besturingssysteem ook meer ondersteunen voor gebruik binnen verschillende public cloudomgevingen, aldus Red Hat.

In versie 8.2 is meer aandacht geschonken aan nieuwe monitoringsmogelijkheden en meer aandacht voor de inzet van containers. Beide tools moeten ontwikkelaars meer isolatie-mogelijkheden en een verbeterde privacy bieden.

Uitbreiding mogelijkheden Red Hat Insights

De nieuwe monitoringstools vormen onderdeel van Red Hat Insights dat vorig jaar al standaard in RHEL 8 werd geïncorporeerd. Deze tool helpt proactief met voorspellende analyses diverse IT-problemen op te sporen en op te lossen, van beveiligingsproblemen tot stabiliteitsproblemen. De nu aan Red Hat Insights toegevoegde tools moeten beheerders en ontwikkelaars meer inzicht geven in IT-beveiliging, compliance posture en meer operationele efficiency bieden.

De nu toegevoegde Policies en patch-diensten aan Red Hat Insights moeten ontwikkelaars helpen te definiëren en in de gaten te houden welke Red Hat productadviezen belangrijk zijn voor RHEL instances. De nieuwe dienst Drift moet beheerders helpen al hun systemen op basisvereisten te vergelijken. Hierdoor is het mogelijk om een benchmark te ontwikkelen waarmee ze complexiteit kunnen reduceren en problemen kunnen oplossen.

Andere voor Red Hat Insights toegevoegde functionaliteit is een verbeterde versie van Control Groups om resource management te verbeteren. Dit door te voorkomen dat bepaalde rekenprocessen te veel systeemgeheugen gebruiken. Verder zijn ook verbeterde monitorings- en prestatieverbeteringen doorgevoerd met de komst van Performance Co-Pilot (PCP) versie 5.02. Deze versie biedt nu collection agents voor de Linux-versie van Microsoft SQL Server 2019.

Meer aandacht voor containers

Naast de verbeterde en toegevoegde beheers- en monitoringstools heeft RHEL 8.2 ook meer functionaliteit gekregen voor containers. Zo introduceert de laatste versie van het zakelijke open source besturingssysteem onder meer een update application stream voor de Red Hat container tools voor 24 maanden.

Verder worden vanzelfsprekend ook een aantal nieuwe tools geïntroduceerd. Red Hat brengt nu (preview) container-versies uit van zijn tools Buildah en Skopeo. Buildah is een command-line tool om snel en eenvoudig Docker- en Kubernetes-compatible images te bouwen. Skopeo is een open source tool voor het kopiëren van images.

Nieuw is de container tool Udica waarmee ontwikkelaars eenvoudiger custom container-centric SELinux-policies kunnen maken. Wanneer Unica wordt toegepast op bepaalde workloads, zorgt de tool ervoor dat deze niet uit een container ‘uitbreken’ en daardoor problemen met andere containers of de container host veroorzaken.

Overige updates

Overige verbeteringen in RHEL 8.2 zijn voor de Red Hat Universal Base Image. Deze oplossing is een basisomgeving voor onder meer cloud-native en webgebaseerde applicaties. Toegevoegde functionaliteit is onder andere ondersteuning voor de OpenJDK and .NET 3.0 programmeertalen, en een verbeterde toegang met een enkel commando tot de broncode voor een image. Ook zijn er natuurlijk ook nog verbeteringen doorgevoerd aan de algemene gebruikservaring van het zakelijke open source besturingssysteem.

RHEL 8.2 komt binnenkort algemeen beschikbaar via de Red Hat Customer Portal.