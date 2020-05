‘Weinig bedrijven plukken de vruchten van cloud computing’

Slechts weinig bedrijven en publieke organisaties plukken daadwerkelijk de vruchten van cloud computing en dan vooral een consistent cloudbeheer. Deze alarmerende conclusie trekken onderzoekers van Enterprise Strategy Group, in opdracht van Dell Technologies en Intel.

Uit het gepresenteerde onderzoek komt naar voren dat slechts een marginale 5 procent van alle 1.250 ondervraagde IT-beslissers aangeeft dat cloud computing hen helpt bij het bereiken van een aanvaardbaar niveau van consistentie voor hun uitgebreide IT-infrastructuur.

Dat deze situatie alarmerend is, blijkt uit dat bijna twee derde (64 procent) van de organisaties hun uitgaven voor public clouddiensten in 2019 flink heeft verhoogd in vergelijking met 2018.

Meer complexiteit

Een overgrote meerderheid, 73 procent, geeft aan dat cloud computing leidt tot veel meer complexiteit in hun IT-systemen en IT-operaties. Dit komt vooral doordat veel bedrijven ondanks het omarmen van de (public) cloud ook hun on-premise infrastructuur verder ontwikkelen om zo een flexibele aanpak te behouden voor het consumeren van infrastructuur.

Hierdoor ligt dan fragmentatie op de loer. Bovendien worstelen bedrijven en organisaties nog steeds met steeds complexere wordende multicloud-omgevingen.

Veel waarde voor cloudbeheer

Hoewel een grote meerderheid aangeeft dat zij problemen ervaren rondom cloudcomputing, zien wel de meeste respondenten in dat een vereenvoudigd beheer veel waarde brengt. Bijna zeven op de tien IT-beslissers voorzien meer consistentie in cloudbeheer om de overall kosten te verlagen met gemiddeld 19 procent.

Ook zijn zij het er unaniem over eens dat consistentie in cloudbeheer een positieve impact kan hebben op de ervaringen van ontwikkelaars. Zij geven aan dat het gebruik van de cloud ontwikkelaars vooral helpt om code in productie te krijgen. Iets meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat dit heel handig is om op dagelijkse basis te laten gebeuren.

Daarnaast verwachten bedrijven en organisaties door het gebruik van de cloud gemiddeld 30 procent van de beveiligingslekken te reduceren. Ook verwachten zij zo uitval van applicaties en andere events te voorkomen die van invloed kunnen zijn op hun in de cloud bevindende data.

Verder geeft 38 procent van de respondenten aan dat consistentie in het cloudbeheer meer waarde toevoegde aan hun hybrid cloud-initiatieven en uiteindelijk hun concurrentiepositie.

Aanbevelingen

De onderzoekers komen vanzelfsprekend met een aantal aanbevelingen voor bedrijven en organisaties. Hiermee kunnen zij hun cloudconstistentie verbeteren. Deze aanbevelingen zijn onder meer het niet-vergeten van private cloudomgevingen. Consistentie in cloudbeheer is belangrijk, maar zij moeten zich daarop niet blind staren. Ook ervoor zorgen hun on premise-infrastructuur modern, cloud-compatibel, hyperconverged en API-driven houden, is belangrijk.

Daarnaast moeten zij blijven trainen. IT-beslissers moeten daarom focussen op training en het aantrekken van talent met de juiste skills voor geavanceerde analytics, DevOps en intelligente automatiseringsinitiatieven. Zeker als het gaat om het toepassen van AI en machine learning.

Tot slot bevelen de onderzoekers aan dat organisaties bij twijfel naar experts moeten kijken. Voor veel organisaties kan het realiseren van een consistent cloudbeheer een uitdaging zijn waarbij zij de hulp van experts kunnen gebruiken. Daarom moeten IT-beslissers derde partijen zoeken zoals IT-leveranciers, system integrators, value-added resellers of alle drie, voor assistentie bij de architectuur en implementatie van cloudinfrastructuurprojecten.