Oracle introduceert E3 instances op basis van AMD EPYC-processoren

Oracle heeft zijn nieuwe Oracle Cloud Infrastructure Compute E3-platform gelanceerd. Het platform is geconfigureerd op basis van AMD 2nd EPYC-processoren en moet gebruikers meer verwerkingskracht voor workloads bieden.

De nieuwe E3 instances omvatten concreet bare metal en standaard instances. Deze instances zijn gebaseerd op de recent gelanceerde tweede generatie EPYC-processoren van chipfabrikant AMD. Met deze processoren zijn de instances goed voorbereid op zowel generieke workloads als workloads die een hoge bandbreedte nodig hebben.

Gebruik E3-instances

Oracle wil deze E3 instances graag inzetten om nieuwe klanten te trekken. Toch kunnen ook bestaande klanten de nieuwe instances op basis van 2nd generation AMD EPYC-processoren gebruiken. Dit om de cloud-omgeving te optimaliseren voor hun eigen infrastructuur-stack.

Oracle Cloud werkt al twee jaar met de EPYC-processors van AMD. Zo zijn diverse belangrijke applicaties van de cloud-gigant zeer geschikt voor deze specifieke AMD-processoren. Denk daarbij aan applicaties als E-Business Suite, JD Edwards en PeopleSoft.

Specificaties

Met de nieuwe generatie EPYC-processoren ondersteunen de bare metal instances nu tot 128 OCPU’s (Oracle Compute Units), 128 cores en 256 threads. Dit is het hoogste aantal CPU’s dat een public cloud ondersteunt, stelt Oracle. Daarnaast beschikken zij over 2 TB aan RAM en hebben netwerkbandbreedte van 100 Gbps.

Concreet zijn de nu gepresenteerde E3 instances op de EPYC 7742-processor gebaseerd. De instances bieden hierdoor een hogere core count aan virtual machines (vm’s) dan de vorige E2-generatie instances. Deze core count loopt op tot 640 CPU’s en 1 TB aan geheugen. Daarnaast bieden de nieuwe instances ook 16 GB aan geheugen per OCPU. Dit is twee keer meer dan wat de E2-instances nu bieden.

Verder biedt Oracle in plaats van een standaardmenu van 1, 2, 4, 8 of 16 cores voor zijn instances, klanten de mogelijkheid om zelf het aantal OCPU’s te selecteren die zij nodig hebben voor een vm.

Prijs en beschikbaarheid

De kosten voor het gebruik van de nieuwe E3 instaces is gebaseerd op het nieuwe per-seconde-model dat nu voor de hele Oracle Cloud Infrastructure compute instances wordt gehanteerd. Instances voor vm’s hebben een minimumgebruik van 1 minuut, terwijl de bare metal instances een minimumgebruik hebben van 1 uur.

De E3 instances zijn nu beschikbaar in de Oracle-regio’s US East (Ashburn), US West (Phoenix), Centraal-Duitsland (Frankfurt) en Japan East (Tokyo). Volgens kwartaal moeten de E3 instances in alle wereldwijde regio’s beschikbaar zin, aldus de public cloud-gigant.