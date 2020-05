Box introduceert nieuwe functies voor werken op afstand

Box voegt nieuwe functies toe om in te spelen op thuiswerken. De “All-New Box experience” maakt het makkelijker om bestanden te organiseren, aantekeningen te maken in documenten en samen te werken met collega’s via Zoom.

De nieuwe update introduceert Collections, een functie waarmee gebruikers makkelijker content binnen Box kunnen personaliseren en organiseren. Gebruikers kunnen specifieke locaties (collections) creëren en benoemen voor verschillende projecten en bestanden die in Box zijn opgeslagen. Binnen elke collection kunnen gebruikers bestanden, mappen en documenten met bladwijzers toevoegen zonder de toegang van andere gebruikers tot deze bestanden te belemmeren.

Een andere toevoeging is Annotations, waarmee gebruikers opmerkingen en aantekeningen in documenten kunnen achterlaten wanneer ze in de preview worden bekeken. Volgens Box kunnen er aantekeningen worden gemaakt in meer dan honderd bestandstypen.

File Request

De laatste functie die Box introduceert, is File Request. De functie geeft gebruikers een veilige manier om bestanden en metadata te ontvangen van mensen buiten hun organisatie. Ook als ze geen Box-account hebben. Gebruikers sturen een linkje voor het opvragen van specifieke bestanden, vervolgens kunnen de inzenders in een formulier de benodigde bestanden slepen en overige opgevraagde data invullen en opsturen.

“Met de “All-New Box” gaan we een stap verder en introduceren we krachtige nieuwe tools voor het organiseren van bestanden en het samenwerken in real-time, terwijl we het eenvoudig maken om uw content in de applicaties te brengen die u elke dag gebruikt”, aldus Aaron Levie, Box Chief Executive.

Zoom-integratie

De nieuwe update introduceert ook een nieuwe manier om Zoom te gebruiken vanuit de Box-omgeving. Gebruikers kunnen nu vanuit elk document waarin zij werken een meeting creëren, of aan een andere meeting deelnemen. Eerder moesten gebruikers nog hun Calendar openen, of zelf de Zoom-applicatie openen.

Volgens Box zijn Collections en File Request meteen beschikbaar in de preview. De verbeterde Zoom-integratie zal later deze maand live gaan, terwijl Annotations in juli beschikbaar is.

