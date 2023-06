In een tijdperk waarin digitale soevereiniteit in Europa aan kracht heeft gewonnen, proberen Amerikaanse bedrijven hun inzet te tonen om klanten meer controle te geven over de opslag en verwerking van gegevens.

Amazon’s AWS cloud unit heeft onlangs zijn digitale soevereiniteit belofte gedaan. TikTok zet gelokaliseerde datacenters op als onderdeel van een breder Europees charmeoffensief. Zelfs Microsoft en Google reageren op de groeiende vraag om gegevens dichter bij de behoeften van hun gebruikers te brengen.

Het is dan ook geen verrassing dat Zoom heeft aangekondigd gelokaliseerde gegevensopslag in de Europese Economische Ruimte te ondersteunen. Het is dus van plan om premium klanten de mogelijkheid te bieden om specifieke gegevens van webinars, vergaderingen en team chat tools op te slaan in lokale datacenters. Zo blijft alles binnen Europa, zoals de EU ambieert.

Zoom heeft een speciaal team voor Europese gebruikers

In eerste instantie zal Frankfurt dienen als Europese hub, hoewel Zoom al datacenters heeft in Amsterdam, Leipzig en Zürich. Het is het vermelden waard dat in uitzonderlijke gevallen over vertrouwen en veiligheid, gegevens nog steeds kunnen worden gedeeld met de Amerikaanse activiteiten van Zoom.

Zoom implementeert wereldwijd het bijhouden van auditlogs, zodat bedrijfsbeheerders het exporteren en verwijderen van logs kunnen controleren.

Daarnaast heeft het bedrijf een nieuwe tool geïntroduceerd in het privacy dashboard naast de data residency functie. Deze tool helpt beheerders bij het afhandelen van DSAR-verzoeken (Data Subject Access Requests) en het verwijderen van persoonlijke gegevens, zoals namen of e-mailadressen, die mogelijk zijn verzameld.

Veranderende regelgeving

Naleving van regelgeving zoals de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) en de California Consumer Privacy Act (CCPA) in Californië onderstreept hoe belangrijk het is om gebruikers toegang te geven tot informatie over de persoonlijke gegevens die door een bedrijf worden bijgehouden en om te verzoeken om verwijdering van specifieke gegevens.

Door de privacymaatregelen te verbeteren en een klantgerichte aanpak aan te nemen, wil Zoom zijn positie als betrouwbare aanbieder van videocommunicatie versterken. In dit proces moet het gebruikers meer controle en gemoedsrust bieden over hun gegevens.

