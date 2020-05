Splunk komt met nieuwe updates voor zijn cloudplatform

Splunk heeft een aantal updates aangekondigd voor zijn Splunk Cloud-platform. De belangrijkste updates omvatten onder meer verbeteringen voor het in realtime verwerken van datastromen. Het gaat hierbij vooral om het monitoren en beheren van data en het verbeteren van de machine learning-processen.

In de update komt de leverancier van big data-oplossingen met verbeteringen aan zijn Data-To-Everything- platform om de complexiteit van het verplaatsen van grote hoeveelheden data van één datacenter naar meerdere datacenters in cloudomgevingen te verbeteren.

Hiervoor introduceert het onder meer versie 4.5 van zijn Splunk IT Service Intelligence-tool. De tool biedt nu een gecentraliseerde omgeving voor het monitoren en onderzoeken van data. Verder biedt de tool nu meer capaciteit voor service- en event management voor grootschalige uitroltrajecten.

Splunk Data Stream Processor (DSP) v1.1

Splunk introduceert ook een verbeterde versie 1.1 van zijn Splunk Data Stream Processor (DSP) voor het in realtime kunnen verwerken van datastromen. In de update is meer streamingcapaciteit toegevoegd en is er de mogelijkheid om data te verzamelen op een enkele samengestelde locatie. Verder geeft Splunk DSP 1.1 bedrijven de mogelijkheid gevoelige of klanteninformatie in de datastroom te verbergen. Vervolgens kunnen zij met de nodige compliance-garanties deze data naar verschillende locaties binnen hun organisatie verplaatsen.

Update voor machine learning

De cloudgebaseerde dataspecialist komt daarnaast ook met updates voor machine learning. De Machine Learning Toolkit (MLT) is nu uitgerust met een versimpelde aanpasbare interface. Dit om de toolkit geschikter te maken voor een breder publiek.

Daarnaast biedt versie 5.2 van de toolkit verbeterde visualisatiecapaciteit en een nieuwe groep Smart Assistants. Deze laatste functionaliteit moet volgens Splunk stap-voor-stap begeleide workflows mogelijk maken. Klanten kunnen hiermee openbaar beschikbare machine learning algoritmes gebruiken voor hun data en hiermee modellen draaien voor taken als data clustering, voorspellingen of het ontdekken van kansen. Vooral klanten die veel inzetten op operationele en marketinggegevens en naar associaties kijken, kunnen hiervan profiteren.

Overige updates

Verder ondersteunt de Splunk Connected Experiences-suite nu ook mobile device management (MDM)-aanbieders als MobileIron en Airwatch.