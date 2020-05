Docker Enterprise krijgt grote 3.1-update

Mirantis heeft met versie 3.1 een eerste grote update van het Docker Enterprise-platform uitgebracht na de overname van het platform eind vorig jaar. Naast uitbreiding van functionaliteit, biedt het containerplatform nu ook meer SLA’s en beheerde ondersteuningsmogelijkheden.

De nu uitgebrachte update van de zakelijke versie van het Docker-containerplatform is een belangrijke geworden. Zo is Docker Enterprise voor de orkestratiemogelijkheden nu gebaseerd op Kubernetes versie 1.1.7. Dit brengt meer stabiliteit en meer uitgebreide mogelijkheden voor het inplannen en ondersteuning voor Windows. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een Docker Enterprise Cluster te verbinden met Windows Server 2019-nodes. Dit gebeurt onder andere met een Universal Control Plane (UCP). Het is ook mogelijk om Kubernetes te gebruiken om Windows-containers te orkestreren.

Verdere functionaliteit

Daarnaast is nu in Docker Enterprise versie 3.1, via een voorgeïnstalleerde device plug-in, ook Nvidia GPU-ondersteuning voor AI en machine learning-oplossingen en -applicaties. Verder is er ook ondersteuning toegevoegd om makkelijker Istio Ingress service mesh te kunne uitrollen. Istio Ingress kan nu met een enkele klik voor een Kubernetes-cluster mogelijk worden gemaakt. Hierdoor wordt Istio automatisch met intelligente default settings aan het cluster toegevoegd, zo geeft Mirantis aan.

Meer beheerde ondersteuningsmogelijkheden

Naast alle technische functionaliteit, zijn ook de SLA’s voor Docker Enterprise verder uitgebreid. Daarnaast komt de Docker-specialist voor alle klanten ook met een drietal verschillende ondersteuningsplannen: LabCare, ProdCare en OpsCare.

Met bijvoorbeeld Mirantis ProdCare krijgen klanten 24×7 ondersteuning voor alle cases. Het Mirantis OpsCare-plan geeft klanten van Docker Enterprise onder meer op afstand beheerde mogelijkheden voor hun Docker Enterprise-omgeving, betere SLA’s, proactieve monitoring en alerting, en dedicated resources. Dit in combinatie met doorlopende ‘health checks en reviews’ van de Docker-omgevingen.