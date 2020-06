Salesforce lanceert nieuwe tools op Work.com

Salesforce heeft via Work.com een drietal nieuwe applicaties van derde partijen gelanceerd die bedrijven meer mogelijkheden bieden om na de huidige pandemie de activiteiten weer op te starten.

De cloudgebaseerde CRM-specialist zet voor de nieuwe applicaties zijn Work.com-platform in. Met dit platform beschikken bedrijven over een ‘command center’-applicatie die als interface dienst voor alle tools die zij nodig hebben om weer veilig de activiteiten te kunnen opstarten. Work.com laat managers in een enkel dashboard bijvoorbeeld de gezondheidsstatus van medewerkers zien op een bepaalde locatie, of locaties veilig gasten kunnen ontvangen, wat de lokale infectiecijfers zijn, of scholen zijn gesloten en of leveranciers wel leveren. Ook kan via Command Center direct actie worden genomen om bijvoorbeeld bepaalde locaties te sluiten wanneer de condities verslechteren.

Applicaties van derde partijen

Naast een aantal eigen applicaties van Salesforce, zijn er nu ook de eerste drie applicaties van derde partijen gelanceerd. Deze applicaties moeten managers helpen om nog betere beslissingen te nemen De applicatie van Traction Guest biedt bedrijven onsite bezoekersbeheer en mogelijkheden voor alerts.

De applicatie Fusion Risk Management richt zich vooral op business continuity. Concreet omvat deze oplossing onder meer tools voor risicomanagement en bedrijfscontinuïteit voor post-pandemie activiteiten. De oplossing ComplianceQuest levert mogelijkheden voor supply chain management, quality assurance en protocollen voor compliance.

Verder zijn er naast deze producten van derde partijen ook diverse consultancydiensten van partijen als Accenture, Deloitte en PwC aan Work.com toegevoegd.

Ook tools via AppExchange

Naast Work.com, dat geheel op het opstarten van de activiteiten na de crisis is gericht, biedt Salesforce via zijn AppExchange nog een heel aantal andere applicaties die bedrijven door de huidige Corona-crisis moeten helpen. Deze tools bevinden zich op de COVID-19 Resources for Businesses-pagina binnen de AppExchange.

De oplossingen en toepassingen die hier zijn te vinden, zijn er vooral op gericht om bedrijven te stabiliseren zodat zij in een later stadium hun activiteiten weer kunnen oppakken. Denk hierbij aan diensten als cloudtelefonie of tools voor digitale handtekeningen. In totaal zin 100 oplossingen en toepassingen beschikbaar.