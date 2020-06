NetApp neemt startup Spot over

NetApp neemt Spot over, een aanbieder van diensten voor cloudinfrastructuuroptimalisatie.

NetApp is dit jaar bezig om zijn positie binnen de markt voor cloud-infrastructuur en -diensten te verstevigen. Eerder dit jaar werden hiervoor al de startups Talon Storage Solutions en, meer recent, CloudJumper overgenomen. Nu is het de beurt aan Spot, een Israëlische specialist op het gebied van het optimaliseren van cloud-infrastructuren.

Beide partijen zijn geen onbekende voor elkaar. Spot gebruikt de NetApp Cloud Volumes. De IT-organisatie van NetApp gebruikt op zijn beurt Spot voor het optimaliseren van de cloud-uitgaven.

Gebruik van overschot aan servercapaciteit

Spot biedt een platform dat bedrijven helpt de uitgaven aan het inzetten van cloud computing zo effectief mogelijk via meerdere cloud-aanbieders te laten verlopen. Hiermee kunnen zij dan flink besparen op de kosten. Het platform gebruikt hiervoor AI-software, ter ondersteuning van het beheren van cloudgebaseerde workloads over verschillende datacenters.

Het platform gebruikt het overschot aan servercapaciteit van de grote public cloud-aanbieders als AWS, Azure, Google Cloud en Alibaba Cloud. De public cloud-leveranciers verkopen vaak tegen hoge korting hun overschot aan servercapaciteit als ‘spot instances’. De AI-software van startup Spot kan precies voorspellen wanneer deze extra servercapaciteit precies beschikbaar is, waardoor bedrijven deze dan kunnen inzetten voor hun cloudgebaseerde workloads.

Daarnaast helpt de software van Spot om op een intelligente manier deze ‘restcapaciteit’ te beheren, te provisionen en te orkestreren. Hierdoor kunnen bedrijven meer voordeel halen uit deze goedkope computingbronnen.

Overname past in NetApp-strategie

Het overnamebeleid van NetApp is erop gericht om klanten steeds meer toegang te geven tot hun data alsof het een lokaal file system is, waar deze data zich ook bevindt. De overname van Spot moet hierbij helpen door klanten constante rekenkracht en storage-optimalisatie te bieden. Vooral voor bedrijven die veel enterprise applicaties, cloud native workloads en data lakes gebruiken. Daarnaast is de technologie, aldus NetApp, geschikt voor bedrijven die nu willen overstappen van een op infrastructuur gebaseerde applicatie-architectuur naar een applicatie-driven infrastructuur.

Financiële details over de overname zijn niet bekend gemaakt, maar liggen volgens bronnen rond de 450 miljoen dollar (402 miljoen euro). Na de overname behoudt Spot zijn eigen merknaam en productportfolio. Daarnaast zal de startup de roadmap voor zijn producten met behulp van de financiële ondersteuning van NetApp gaan uitbreiden.