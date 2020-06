SUSE komt met update van Cloud Application Platform

SUSE heeft zijn Cloud Application Platform, gebaseerd op het open-source PaaS-project van Cloud Foundry, een update gegeven. Met versie 2.0 wordt het onder meer eenvoudiger om beter Kubernetes op het platform te gebruiken voor het ontwikkelen, uitrollen en beheren van op containers gebaseerde applicaties.

De open source-specialist is één van de trouwste gebruikers van het open-source PaaS-platform van Cloud Foundry. Hiermee biedt SUSE een compleet geïntegreerde omgeving voor het uitrollen van applicaties en een platform om deze te hosten. Dit automatiseert onder meer de complete levenscyclus van applicaties, waardoor klanten release cycli kunnen terugbrengen van maanden naar enkele minuten.

Versie 2.0

In de nu uitgebrachte versie 2.0 van het Cloud Application Platform heeft SUSE onder meer een nieuwe Kubernetes Operator toegevoegd. Dit is een standaard manier voor het verpakken, uitrollen en beheren van op containers gebaseerde applicaties. Dit maakt de uitrol van het op Cloud Foundry gebaseerde PaaS-platform makkelijker.

Versie 2.0 van het SUSE Cloud Application Platform kan ook eenvoudiger worden geïnstalleerd, gedraaid en beheerd op ieder Kubernetes-platform. Waar deze zich ook bevinden; on-premise of in public cloudomgevingen. Het biedt daarnaast ook een mooie gelegenheid voor bestaande gebruikers van het klassieke Cloud Foundry-platform om over te stappen naar Kubernetes.

Overige verbeteringen

Andere verbeteringen in versie 2.0 zijn onder andere een geoptimaliseerde webgebaseerde beheersconsole, een nieuwe workload view waarmee klanten dieper inzicht krijgen in hun applicaties en de uitrolinstellingen.

Verder zijn ook nog verbeteringen toegevoegd aan de beveiliging door versie 3 van de Helm-tool. Deze versie helpt klanten het aantal bedreigingen te verminderen door Tiller, het server-side component dat Helm 2 gebruikt, uit te schakelen en de toegangscontrole direct naar Kubernetes te sturen.

Nauwe samenwerking met Cloud Foundry Community

Volgens SUSE is bij de ontwikkeling van zijn Cloud Application Platform nauw samengewerkt met de Cloud Foundry Community. Vooral op terreinen als KubeCF, de containerversie van de Cloud Foundry Application Runtime voor Kubernetes en Project Quarks. Dit laatste project ontwikkelt een Kubernetes operator voor het automatiseren van de uitrol en het beheer van Cloud Foundry op Kubernetes.