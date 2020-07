Infor brengt CloudSuite Financials Supply Management naar Europa

Infor maakt zijn Infor CloudSuite Financials & Supply Management-oplossing beschikbaar in Europa. Deze oplossing moet financiële bestuurders binnen bedrijven helpen meer strategisch inzicht op te leveren.

De nieuwe oplossing van Infor is al in 2016 in de Verenigde Staten gelanceerd. Met de cloudgebaseerde oplossing kunnen financiële bestuurders binnen bedrijven meer strategisch inzicht krijgen. Dit biedt ze de kans sneller in te grijpen om de financiële koers van het bedrijf te bepalen en bij te sturen.

Infor OS en CUBE-technologie

De nu gepresenteerde oplossing is gebaseerd op Infor OS, het standaard cloudplatform van de leverancier. Dit cloudplatform biedt onder meer functionaliteit als collaboration, workflow-management, documentbeheer, applicatie-integratie, machine learning en AI-toepassingen.

De ERP-oplossing is daarnaast gebaseerd op de zogenoemde CUBE-technologie van Infor. Hiermee kunnen financiële bestuurders snel financiële structuren opzetten, aanpassen en flexibel omgaan met dimensies. Een andere belangrijke eigenschap van de CUBE-technologie van de cloudgebaseerde ERP-specialist is de ‘slice and dice’-mogelijkheid en de directe beschikbaarheid van gedetailleerde evaluaties, drill-downs en analyses.

BI-platform

Een andere technologie van Infor die de oplossing gebruikt, is het Infor Birst BI-platform. Met dit platform voor business intelligence krijgen gebruikers realtime inzicht in de bedrijfsgegevens via dashboards en rapporten, vanuit een moderne, intuïtieve interface.

De Infor CloudSuite Financials & Supply Management-oplossing wordt in Europa het eerste beschikbaar gesteld in Nederland en het Verenigd Koninkrijk