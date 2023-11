Meta is van plan Threads in december in Europa te lanceren. De dienst, die veelal als het alternatief voor X (voorheen Twitter) wordt gezien, kan een nieuwe stimulans wel gebruiken.

Medio dit jaar lanceerde Threads als beoogde concurrent voor X, dat sinds de overname door Elon Musk een tumultueus bestaan kent. Het resulteerde in 1 miljoen aanmeldingen binnen een uur en 100 miljoen binnen een week, terwijl de social media-app nog geen lancering binnen de Europese Unie had. Dat zal enkel te maken hebben gehad met het feit dat Meta niet kon garanderen dat de data van Europese gebruikers binnen Europa zou blijven, iets dat volgens EU-regelgeving wel moet.

Nu lijkt het erop dat een EU-lancering van Threads aanstaande is, meldt The Wall Street Journal (WSJ). Momenteel kent de dienst net iets minder dan 100 miljoen actieve gebruikers volgens Meta-CEO Mark Zuckerberg. Volgens onderzoeksbureau Sensor Tower kent Threads momenteel echter 73 miljoen unieke bezoekers per maand. Zuckerberg is vooralsnog ambitieus wat de toekomst van het social media-platform betreft, met 1 miljard gebruikers binnen de komende jaren als doelstelling.

Kwakkelende cijfers, geeft Europa de nodige stimulans?

Een maand na de lancering van Threads logen de cijfers er niet om: 79 procent had het platform alweer verlaten. Aangezien het verwijderen van een Threads-account direct ook leidde tot het afsluiten van het gelinkte Instagram-profiel, zullen weinig gebruikers daarvoor gekozen hebben. Gebruikers waren dus niet zomaar van hun Threads-associatie af. Meta belooft dat er binnenkort wel de mogelijkheid zal bestaan om alle gebruikersdata te wissen van het platform. Dit zal eveneens te maken hebben met EU-regelgeving.

Tegenover WSJ stelt onafhankelijk tech-analist Debra Aho Williamson dat de Europese lancering voor een extra 40 miljoen gebruikers zou kunnen zorgen. Dat zal broodnodig zijn om de concurrentie met X aan te gaan, aangezien er op dat platform momenteel 365 miljoen gebruikers per maand zijn. Andere ietwat zorgwekkende cijfers voor Meta hebben te maken met lage engagement ten opzichte van de concurrentie, gemeten in de duur van bezoeken. Een gebruiker zou namelijk gemiddeld twaalf keer zoveel tijd spenderen op X als op Threads.

