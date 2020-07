VMware neemt True Visibility Suite van Blue Medora over

VMware blijft druk bezig met het overnemen van kleine gespecialiseerde techbedrijven. De virtualisatiegigant heeft onlangs de technologie en medewerkers voor de True Visibility Suite van Blue Medora overgenomen.

Concreet wil VMware met deze overname de self-driving operations-mogelijkheden voor zijn eigen op AI gebaseerde vRealize Operations-product verbeteren. Bedrijven gebruiken deze toepassing voor het beheren en leveren van workloads als rekenkracht, storage en netwerk- en applicatiediensten op grote schaal. Vooral voor hybrid cloudomgevingen.

Het platform biedt onder meer beheermogelijkheden voor software-defined datacenters en het opzetten van multicloudomgevingen voor de meest belangrijke operations van klanten. Den hierbij aan intelligent operations, geautomatiseerde IT-omgevingen en voor DevOps geschikte IT-omgevingen.

Overname True Visibility Suite-product

De overname van het True Visibility Suite-product van Blue Medora biedt eindgebruikers van de VMware-oplossing verschillende beheerpacks voor meer mogelijkheden. Klanten krijgen meer inzichten in hun datacenters en in hybrid cloudomgevingen in een enkel dashboard. Ook maken deze beheerpacks dynamic discovery van eigen applicaties en infrastructuur mogelijk. Verder brengt de tool data in kaart en helpt deze te analyseren om IT-omgevingen verder te automatiseren,

Daarnaast krijgen eindgebruikers door de integratie van VMware vRealize Operations met True Visibility Suite ook meer inzicht in andere applicaties, middleware, cloudomgevingen, hardware servers en storage devices.

Kralen rijgen

De samenwerking tussen VMware en Blue Medora en de overname van het True Visibility Suite-portfolio en de bijbehorende medewerkers komen niet uit de lucht vallen. Beide bedrijven zijn al langere tijd partner van elkaar.

VMware is de afgelopen tijd druk bezig met het overnemen van kleinere softwarebedrijven. Zeer recent werd disaster recoveryspecialist Datrium overgenomen en eerder Kubernetes-specialist Octarine en anti-malware-onderzoeker Lastline.