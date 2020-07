VMware neemt disaster recovery-bedrijf Datrium over

VMware neemt disaster recovery-speler Datrium over. De virtualisatiegigant wil met de overname in korte tijd onder andere zijn plek in de snelgroeiende markt voor disaster recovery verstevigen.

Met de aangekondigde overname krijgt VMware een bedrijf in handen dat zich vooral richt op disaster recovery-as-s-service (DRaaS). Datrium is al een partner van VMware en levert onder meer diensten voor VMware Cloud en AWS.

Analisten zijn wel verrast door de overname. De technologie van Datrium was oorspronkelijk een oplossing die juist met VMware vSAN storage virtualisatiesoftware moest concurreren. Concreet biedt de oplossing van Datrium nu incrementele backups die worden versleuteld, gededupliceerd en opgeslagen op Amazon S3 storage.

Integratie in VMware cloudportfolio

De technologie van Datrium wordt geïntegreerd in het aanbod van clouddiensten van VMware en moet het site recovery-porfolio verder uitbreiden. Het kunnen bieden van disaster recovery vindt VMware vooral belangrijk vanwege het toenemend gebruik van hybrid cloudomgevingen door bedrijven.

Met goede disaster recovery zijn bedrijven volgens VMware beter in staat de omgevingen en de daarin aanwezige applicaties goed en efficiënt te beheren en daarbij de kosten laag te houden. Meer details over de overname zijn niet bekendgemaakt.

Groei DRaaS-markt

De overname van Datrium door VMware past ook goed in de strategie van het bedrijf om zijn plek in de snelgroeiende markt voor DRaaS veilig te stellen. De totale omzet in dit specifieke marktsegment groeit jaarlijks met ongeveer 4,5 miljard dollar volgens berekeningen van marktonderzoeker IDC. Ook hiervoor wordt aangegeven dat deze diensten vooral geschikt zijn voor hybrid cloudomgevingen.

Actief op het oorlogspad

VMware heeft de laatste tijd meerdere bedrijven overgenomen. In mei werd Kubernetes-specialist Octarine overgenomen, terwijl in juni anti-malware-onderzoeker Lastline aan de beurt was.

