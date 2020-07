Oracle Autonomous Database nu ook on-premise beschikbaar

Oracle stelt zijn Autonomous Database-oplossing nu ook binnen zijn on-premise Oracle Exadata Cloud@Customer-portfolio beschikbaar. Bedrijven beschikken hiermee over een volledig beheerde en geautomatiseerde Oracle database-omgeving en -platform.

De nu aangekondigde dienst Oracle Autonomous Database op Exadata Cloud@Customer maakt het bedrijven mogelijk om bestaande databases en andere applicaties in een eigen on-premise datacenter te huisvesten en te draaien, zonder dat er wijzigingen in de applicaties nodig zijn. Ook verlaat de gebruikte data nooit het eigen datacenter.

Volgens Oracle biedt dit vooral mogelijkheden voor die bedrijven die het lastig vinden hun bedrijfskritische database workloads naar de public cloud-omgevingen vanuit het oogpunt van dataprivacy, regelgeving, security-vereisten of -prestaties. Of omdat hun on-premise applicaties en databases sterk met elkaar verweven zijn.

Complete geautomatiseerde en beheerde omgeving

Oracle Autonomous Database op Exadata Cloud@Customer stelt organisaties in staat over te stappen naar een volledig geautomatiseerde en door Oracle beheerde omgeving. Dit omvat onder meer volledig geautomatiseerde database provisioning, tuning, clustering, disaster protection, flexibele schaling, beveiliging en patching. Hierdoor worden volgens Oracle handmatige processen en menselijke fouten geëlimineerd. Ook worden de kosten verlaagd, terwijl de prestaties, veiligheid en beschikbaarheid juist omhooggaan. De serverless architectuur schaalt automatisch om in te spelen op veranderende workloads en biedt echte pay-per-use.

Consolidatie van databases

Concreet kunnen klanten met Oracle Autonomous Database op Exadata Cloud@Customer duizenden databases consolideren en de geconvergeerde, open Oracle Database voor meerdere datatypen en workloads te draaien. Bijvoorbeeld machine learning, JSON, Graph, spatial, IoT en In-Memory. Hierdoor hoeven zij niet meer gefragmenteerde databases voor specifieke doeleinden te implementeren.

Daarnaast kunnen bedrijven nu met zeven keer grotere databases werken en betere databaseconsolidatie voor hun on-premise cloud database services bereiken. Denk hierbij aan tot twaalf keer meer SQL IOPS, tien keer meer SQL-doorvoer en tot 98 procent lagere SQL latency dan met RDS op AWS Outposts. Oracle Autonomous Database op Exadata Cloud@Customer vermindert verder bijna het gehele infrastructuur- en het databasemanagement van klanten. Hierdoor hoeven zij zich alleen te concentreren op de schema’s en data in hun databases en niet op het uitvoeren van de onderliggende database-infrastructuur.

Overige productverbeteringen

Naast de introductie van Oracle Autonomous Database op Exadata Cloud@Customer heeft Oracle ook verbeteringen doorgevoerd voor Autonomous Database en Exadata Cloud@Customer. Zo is Autonomous Database nu gecertificeerd voor de Oracle-diensten Siebel, Peoplesoft en JD Edwards.

De verbeteringen aan het Oracle Exadata-platform omvatten in de eerste plaats de Oracle Exadata Database Machine X8M Technology die Intel Optane DC Persistent Memory en 100 gigabit externe directe geheugentoegang (RDMA) over geconvergeerde ethernet (RoCE) combineert om opslagknelpunten te verwijderen en de prestaties voor de meest veeleisende workloads. Daarnaast biedt het Exadata-platform nu ook over meerdere VM-clusters per Exadata-rack en PCI-DSS-certificatie.

Autonomous Database is beschikbaar in datacenters van klanten: standalone of als onderdeel van Oracle Dedicated Region Cloud@Customer, de eerste on-premise cloudregio in de sector.