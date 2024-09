Oracle voegt hele reeks AI-kracht toe aan zijn cloudproducten

Oracle rolt een hele reeks nieuwe AI-functies uit over zijn producten en diensten, zo kondigde het bedrijf tijdens zijn eigen evenement CloudWorld aan. Daarmee wil het bedrijf zijn positie in de enterprise AI-ruimte versterken. De baaierd aan toevoegingen en features moeten AI-implementatie vereenvoudigen, productiviteit aanjagen en bedrijfsprocessen stroomlijnen. Enkele nieuwe functionaliteiten beogen ook te helpen bij applicatieontwikkeling en optimaliseren van cloud-workloads.

Een van de belangrijkste aankondigingen is de komst van nieuwe AI-functies voor Oracle Fusion Data Intelligence, het sowieso al AI-gedreven data-analyseplatform van het bedrijf. De toevoegingen moeten klanten helpen interne bedrijfsgegevens maximaal aan het werk te zetten in een markt waar succes voor een steeds groter gedeelte afhankelijk is van dergelijke analyse- en besliskracht. Eigen data optimaal inzetten met Oracle’s gereedschapskist kan dan nét het concurrentievoordeel zijn dat verschil maakt, belooft het bedrijf.

Met updates voor Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) en Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM) plust dit platform flink bij ten opzichte van traditionele analyses, door specifieke acties aan te bevelen aan gebruikers. Dat zou hen in staat moeten stellen slimmere beslissingen te nemen in hun dagelijkse werk. Denk aan inzicht in financiën, schommelingen in vraag-en-aanbod voorblijven en voorspellingen op het gebied van sales en accountmanagement. Oracle Fusion Data Intelligence integreert nu ook native met Salesforce CRM.

GenAI Agents

Een andere belangrijke toevoeging aan het AI-arsenaal van Oracle zijn de GenAI agents voor de Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Dit betreft een suite aan tools, waarvan de Retrieval-Augmented Generation (RAG) Agent het meest in het oog sprint. Deze biedt out-of-the-box RAG-mogelijkheden waarmee taken die voorheen handmatig moesten gebeuren, zoals agentplanning, retrieval en re-ranking, voortaan op de takenlijst van de AI prijken en niet –of in elk geval minder– op die van de medewerker.

Ingebouwde zelfcontroles beloven AI-hallucinaties te minimaliseren, zodat bedrijven met een hoge mate van betrouwbaarheid RAG-technologieën kunnen implementeren en AI hopelijk effectiever voor zich kunnen laten werken. De GenAI Agents hebben desgewenst toegang tot Oracle’s Database 23ai AI Vector Search, waardoor klanten high-speed similarity queries kunnen uitvoeren op hun data zonder deze over te zetten naar een aparte vector-database. Dergelijke queries vergelijken meerdere datapunten op basis van hun afstand of gelijkwaardigheid, bijzonder handig voor fraudeherkenning, patroondetectie of aanbevelingen in specifieke situaties.

Bedrijven op zoek zijn naar keuze zullen blij zijn te horen dat de GenAI Agents service van Oracle ook OCI Search met OpenSearch ondersteunt, zodat er een open-source-alternatief is voor het verwerken van generatieve AI workloads.

GenDev

Een andere belangrijke release betreft Generative Development (GenDev), Oracle’s met AI uitgeruste infrastructuur voor app-ontwikkeling. Ook hier is het de bedoeling dat de toevoeging van een flinke scheut AI processen versnelt, in dit geval het ontwerp en de uitrol van applicaties. Ook hier speelt de kerntechnologie van Oracle’s Database 23ai een belangrijke rol, zoals JSON Relational Dual Views, AI Vector Search en Oracle APEX, waarmee developers eenvoudiger modulaire applicaties kunnen bouwen.

Tip: Oracle Database 23ai brengt data en AI samen

De interface begrijpt prompts in natuurlijke taal en de geautomatiseerde schaalbaarheids-, security- en consistentiefuncties helpen risico’s te beperken die vaak opspelen bij AI-gedreven softwarecreatie, zoals hallucinaties of lekken van vertrouwelijke gegevens. GenDev voorziet verder in studio-functionaliteiten als drag-&-drop-tools voor het visualiseren (en meteen bouwen) van AI-pipelines. De tool werkt met externe LLM’s als Google Gemini, Claude (Anthropic) en het Hugging Face-platform. Ook is het nu mogelijk om Nvidia GPU’s aan te sluiten voor de nodige paardenkrachten in data-verwerking.

Code Assist

Om één en ander nog verder in goede banen te leiden, komt Oracle ook met Code Assist, een AI-programmeercoach gericht op het verbeteren van de productiviteit van developers. Deze komt met integraties voor populaire Integrated Development Environments (IDE’s) zoals JetBrains IntelliJ IDEA en Microsoft Visual Studio Code. Ook biedt Oracle met Code Assist intelligente suggesties voor talen als Java, Python en C#. Deze tool verkort dus de ontwikkeltijd en optimaliseert de prestaties van eenmaal opgeleverde code. Het idee is dat dit developers vrijspeelt voor ontwerp en innovatie op een hoger niveau.

Oracle heeft verder zijn OCI Kubernetes Engine (OKE) geüpgraded om AI-workloads op schaal beter te ondersteunen, waardoor het bedrijf de training, inzet en het beheer van AI-modellen voor bedrijfsomgevingen optimaliseert.

Lees ook: Oracle en AWS begraven strijdbijl: Oracle Database@AWS komt eraan