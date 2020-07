Oracle-applicaties uitgebreid met intelligente functionaliteit

Verschillende Oracle-applicaties hebben een upgrade gekregen, met nieuwe machine learning- en digital assistent-functionaliteit. Bedrijven kunnen hiermee beter hun verschillende workflows beheren.

De upgrades die Oracle heeft doorgevoerd zijn vooral voor de ERP-, de enterprise performance management (EPM)- en de supply chain management (SCM)-applicaties, laat website SiliconAngle weten. De upgrades vormen onderdeel van de roadmap voor deze producten en daarnaast kunnen bedrijven helpen hun workflows aan te passen aan onzekere momenten, zoals de huidige pandemie.

Focus op intelligente functionaliteit

De focus bij de nieuw toegevoegde functionaliteit ligt vooral op machine learning, analytics en digital assistents. Oracle is al enige tijd bezig om intelligente fuctionaliteit aan de workflows binnen zijn oplossingen toe te voegen. Het wil hiermee tegemoetkomen aan de wensen van klanten op dit gebied. Deze wensen zijn onder andere op afstand het bedrijf te kunnen laten draaien, het optimaliseren van wereldwijde supply chains en het ontwikkelen van modellen om zakelijke scenario’s te voorspellen in onzekere tijden.

Oracle Fusion Cloud EPM

Met de upgrades krijgt Oracle Fusion Cloud EPM nieuwe voorspellende planningsmogelijkheden. Deze moeten bedrijven helpen bepaalde patronen te identificeren binnen financiële en operationele data. Bijvoorbeeld om bepaalde variaties te voorspellen en vooruit te plannen, het identificeren van variatiepatronen en de mogelijkheid om bepaalde plannen on-the-fly aan te passen om de kwaliteit van beslissingen te verbeteren.

Overige toegevoegde functionaliteit is onder andere intelligente code die de accuratesse van het verwerken van betaaltransacties moet verbeteren. Hiervoor wordt machine learning ingezet om bepaalde account-codes aan te bevelen. Deze aanbevelingen doet het algoritme op basis van eerder uitgevoerde acties. Ook krijgt de oplossing nieuwe intelligente mogelijkheden voor het herkennen van documenten.

Oracle Fusion Cloud ERP

Daarnaast heeft ook Oracle Fusion Cloud ERP een upgrade gekregen. Deze oplossing heeft nu joint venture accounting-mogelijkheden, die helpen om geschillen tussen partners te beperken, de cashflow te verbeteren en realtime inzicht te krijgen in de financiële staat van een joint venture.

Nieuwe project-driven supply chain-functionaliteit binnen deze Oracle-oplossing werkt nu direct samen met Oracle Fusion Cloud SCM. De functionaliteit ondersteunt complexe zakelijke processen in bedrijfssectoren die met veel ‘assets’ werken, zoals de maakindustrie. De tool helpt bedrijven inzicht te krijgen in facturen en maakt het mogelijk meer waarde te halen uit voor speciale projecten gemaakte materiaal-, maak- en onderhoudskosten.

Een andere verbetering aan Oracle Fusion Cloud SCM is onder meer replenishment planning om beter te kunnen inschatten wanneer voorraden weer moeten worden aangevuld. Met backlog management kunnen bedrijven hun hele openstaande backlog aan orders beter beheren en plannen en zo de belangrijkste het eerste afhandelen.

Oracle Field Service

Verder heeft ook Oracle Field Service een update gekregen. Deze tool heeft nu nieuwe functionaliteit voor reparatiediensten om sneller reparaties te doen, deze te rapporteren en uiteindelijk te factureren. Klanten die veel werken met channel partners krijgen een nieuwe channel management tool die het verwerken van deze processen in de cloud moet automatiseren.

Alle nieuwe functionaliteit is standaard beschikbaar binnen de bestaande cloudabonnemneten. Oracle geeft wel aan dat bepaalde functionaliteit ook voor on premise-omgevingen beschikbaar is, maar dat dat de Oracle Cloud-omgeving de beste mogelijkheden biedt. Oracle roept zijn klanten dan ook op om serieus van een on premise naar de Oracle Cloud-omgeving over te stappen.