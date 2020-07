Nutanix geeft Kubernetes-tool Karbon nieuwe update

Nutanix heeft een nieuwe versie uitgebracht van zijn Kubernets-beheertool Karbon. Met versie 2.1 wordt het voor gebruikers eenvoudiger op containers gebaseerde applicaties cloud-native op het Nutanix-platform te gebruiken.

Nutanix wil met zijn Karbon-beheerapplicatie voor Kubernetes gebruikers makkelijker op containers gebaseerde applicaties cloud-native op zijn eigen platform laten draaien. De tool biedt hiervoor een framework dat op containers gebaseerde applicaties zowel kan bouwen als draaien.

In versie 2.1 van Karbon -die volgt op release 2.0 in februari van dit jaar- is nu verschillende nieuwe functionaliteit toegevoegd. De toegevoegde functionaliteit omvat vooral verbeteringen op het gebied van networking, storage en voor API’s.

Ondersteuning van Calico

Op het gebied van networking is in Karbon 2.1 gekozen om de open-source standaard Calico de standaard Kubernetes Container Network Interface (CNI) te laten zijn. Dit moet het netwerk- en securitybeheer verder versimpelen. Calico is eigenlijk de normale standaard om networking aan containers toe te voegen.

De code van Calico is afkomstig van Tigra. Doordat Calico nu aan de Kubernetes-tool van Nutanix is toegevoegd, krijgen ontwikkelaars en cluster operators een meer consistente ervaring en meer (netwerk)mogelijkheden voor Kubernetes-omgevingen. Dit moet het hele Kubernetes-traject versnellen.

Overige functionaliteit

Op het gebied van storage voegt versie 2.1 van Karbon nu storage volume cloning en expansion toe, dit moet volgens Nutanix meer dataprotectie opleveren. De uitgebreide API-verbeteringen, zoals API hooks, stellen Karbon in staat samen te werken met onder meer Nutanix Calm en ServiceNow. Ook kan op deze manier worden samengewerkt van andere API’s die API-calls gebruiken.

Het voordeel hiervan is, aldus Nutanix, dat dit tot meer automatisering en het in meer detail aanbieden van Kubernetes clusters leidt.

