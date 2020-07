AWS introduceert AI-tool Fraud Deterctor voor fraudedetectie

AWS heeft onlangs AWS Fraude Detector gelanceerd. Met deze tool kunnen bedrijven eigen machine learning-modellen bouwen die naar frauduleuze activiteiten zoeken, zoals valse transacties.

De tool gebruikt dezelfde technologie waarmee de techgigant zijn e-commerceplatform checkt op frauduleuze activiteiten. AWS Fraud Detector is eenvoudig te gebruiken en gebruikers hoeven niet te weten hoe zij precies machine learning moeten gebruiken.

Met de introductie van AWS Fraud Detector wil AWS een alternatief bieden voor traditionele systemen voor fraudedetectie. Voor deze systemen moeten specialisten vaak handmatig regels toevoegen om te zoeken naar verdachte transacties en ze te blokkeren. Met AWS Fraud Detector moet dit automatisch gebeuren. Ook helpt de cloudgebaseerde fraudedetectietool van AWS-klanten te besparen op ontwikkeltijd voor een eigen detectie-infrastructuur.

Kant-en-klare AI-templates

Concreet biedt de oplossing een aantal kant-en-klare AI-templates voor het detecteren van fraude voor verschillende use cases. Klanten kunnen de templates selecteren die het beste bij hun eigen situatie passen en vervolgens het betreffende machine learning-model trainen met de transactiegegevens van hun eigen bedrijf. Door de AI-modellen te trainen met de eigen transactiegegevens is het voor klanten mogelijk een hogere accuratesse te krijgen dan op generieke datasets getrainde voorverpakte AI-functionaliteit.

Het trainen van de AI in AWS Fraud Detector vindt plaats door de transactiegegevens in object storage-dienst S3 up te loaden, het type van activiteiten te definiëren waar de AI naar moet kijken en vervolgens het model trainen. Binnen een half tot twee uur aan het verwerken van deze gegevens, levert de fraudedienst van AWS het getrainde model via een API. Deze API kan in de overige IT-systemen van de klant worden geïntegreerd.

Overige mogelijkheden

Klanten die meer geavanceerde eisen hebben, kunnen ook hu eigen modellen met AWS Fraud Detector gebruiken. Dit gaat via een integratie met Sagemaker, het beheerde AI-platform van AWS dat onder meer ontwikkeltools levert voor het bouwen en trainen van neurale netwerken.

AWS Fraud Detector is nu beschikbaar in de AWS cloudregio’s US East (N. Virginia), US East (Ohio), US West (Oregon), EU (Ierland), Asia Pacific (Singapore) en Asia Pacific (Sydney). De beschikbaarheid voor de overige cloudregio’s wordt in de komende maanden toegevoegd.

