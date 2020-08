AWS RDS-databasedienst ondersteunt Graviton2-instances

AWS heeft een preview uitgebracht van zijn AWS Relational Database Service (RDS)-dienst die de eigen op ARM gebaseerde Graviton2 database instances ondersteunt.

Door de ondersteuning moeten diverse op cloudgebaseerde databasediensten goedkoper te gebruiken zijn dan op standaard x86 gebaseerde database servers.

De AWS RDS-dienst helpt bedrijven met databasefunctionaliteit op de onderliggende servers. Denk hierbij aan beheer- en automatiseringsmogelijkheden als hardware provisoning, database setup, patching en backup. Hierdoor kunnen beheerders zich, volgens AWS, meer op het gebruik van hun applicaties concentreren in plaats van de infrastructuur.

Ondersteunde database-omgevingen

Op de op Graviton2 gebaseerde instances -de Graviton2 M6g- en R6g-instances- ondersteunt AWS RDS nu specifiek de cloudgebaseerde database diensten MySQL en PostgreSQL. Ondersteuning voor de eigen cloud database AWS Aurora en voor MariaDB wordt binnenkort verwacht.

De preview van de door AWS RDS ondersteunde M6g and R6g database instances zijn nu beschikbaar in de AWS-regio’s AWS US East (N. Virginia and Ohio), US West (Oregon), Europa (Frankfurt en Ierland) en Asia Pacific (Tokyo).