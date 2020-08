Kong biedt hybrid cloud-ondersteuning voor API-beheerplatform

Kong, een leverancier van API-beheeroplossingen, heeft onlangs hybrid cloud-ondersteuning aan zijn Kong Enterprise Platform toegevoegd. Daarnaast biedt Kong het nu ook native service mesh-ondersteuning voor het stroomlijnen van de IT-infrastructuur.

Kong biedt met zijn Kong Enterprise Platform een API-beheeroplossing voor het ontwikkelen van nieuwe applicaties en diensten. Het platform zorgt daarbij voor het complete lifecycle-beheer voor deze applicaties en diensten. Dit beheer strekt zich uit van ontwerp tot de uitrol in de diverse IT-omgevingen.

Met de introductie van het Kong Enterprise Platform versie 2.1 is nu ook een hybride uitrolmogelijkheid toegevoegd, zodat ze cloud-native data planes kunnen deployen naar meerdere cloud- of datacenteromgevingen. Deze verschillende data planes worden daarbij via een centrale control plane beheerd.

Native ondersteuning voor Kong Mesh

Verder is in versie 2.1 ook native ondersteuning voor service mesh Kong Mesh toegevoegd. De service mesh is gebouwd op basis van de open-source projecten Kuma en Envoy en creëert een abstractielaag bovenop netwerkomgevingen. Deze laag helpt beheerders makkelijker gedistribueerde applicaties binnen deze omgevingen uit te rollen. De laag routeert automatisch het verkeer via verschillende netwerk underlays. Op deze manier hoeven beheerders niet elke applicatie afzonderlijk voor een specifiek netwerk te configureren.

Overige updates

Overige updates aan het platform zijn onder andere integratie met nieuwe Kong Studio plug-ins. Deze integratie moet meer automatisering brengen naar de API lifecycle. Verder is het mogelijk nieuwe Kong plug-ins te bouwen in de Golang-code, beschikt het platform over een verbeterd registratieproces voor applicaties en betere visibility en reporting via het Kong Manager dashboard.

Het Kong Enterprise Platform versie 2.1 is per direct beschikbaar. Ook is een trial-versie beschikbaar.