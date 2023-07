Citrix kondigt vandaag nieuwe mogelijkheden aan voor de eigen cloud- en on-prem-oplossingen voor hybride omgevingen. Omdat organisaties op verschillende plekken zijn in hun beweging naar de cloud, hoopt Citrix dat het met extra flexibiliteit voor meer klanten kan zorgen.

Citrix levert al langer software dat voor secure access moet zorgen voor content en applicaties, maar daarbij zal het gemerkt hebben dat de cloud daarbij voor uitdagingen kan zorgen. Daarbij is het ook niet genoeg om alleen voor on-prem óf voor de cloud een oplossing te bieden: de ene organisatie heeft zoveel mogelijk workloads al richting de cloud gestuurd, maar een andere maakt er wellicht spaarzaam gebruik van.

Onderzoek

Allereerst versimpelt Citrix het aanbod dat het al heeft: de producten die Desktop-as-a-Service (DaaS) en virtual desktop infrastructure (VDI) aanbieden, worden gecombineerd in een gezamenlijke Citrix Universal-abonnement. Deze oplossingen zijn voortaan beschikbaar met een inzetbaarheid voor “on-premises, cloud, multi-cloud, hybrid, of alles bij elkaar”. Voor het leveren van secure access zorgt dit voor een meer gestroomlijnde ervaring, als het allemaal zoals gepland uitpakt.

Het bedrijf haalt een uitspraak van onderzoeksdirecteur Shannon Kalvar bij IDC aan die stelt: “De toekomst van compute is hybride.” Hij denkt dat de enterprise-sector doorheeft dat men edge, cloud, datacenter en endpoint-compute moeten combineren om aan alle uitdagingen op de werkvloer te voldoen. Citrix kan dat uit het eigen klantenbestand beamen.

Eén platform

Een overeenkomst tussen de Citrix-aankondiging en recente equivalenten van andere softwareleveranciers is de beweging naar één samengevoegd platform. Het bijzondere is daarbij dan wel de mogelijkheid om dat platform op allerlei manieren in te zetten. Zo biedt het nu voor allerlei omgevingen Citrix Secure Private Access voor SaaS-applicaties. Daarnaast komt Citrix Web Studio nu naar on-prem, nadat het al op de cloud bestond als management-oplossing.

“Veel van onze klanten prefereren het niveau van cotnrole dat on-prem biedt, met de schaalbaarheid en flexibiliteit van hybrid cloud,” aldus general manager bij Citrix Sridhar Mullapudi. “Onze nieuwste diensten en features komen bij hen samen waar ze zijn op hun cloud-‘journeys’, waar grote bedrijven van profiteren door een verminderde last op systeembeheerders, verbeterde gebruikerservaringen en verbeterde security.”

Concreet

Citrix doet met de aankondiging ook een viertal concrete beloften. Allereerst stelt het dat de unificatie van het platform zorgt voor een efficiëntere workflow voor IT-beheerders. Ook spreekt men over “workload and device flexibility”, waarbij clouddiensten van Google, Microsoft en AWS allemaal met elkaar samen kunnen werken. Vervolgens spreekt Citrix over een verhoogd security-niveau en meer compliance, doordat de zero-trust aanpak van het bedrijf nu alle IT-omgevingen kan bedekken. Ten slotte benoemt Citrix een gestroomlijnde werknemerservaring, mede dankzij een verbeterde Citrix Workspace-interface.

