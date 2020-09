Box geeft zijn platform en tools een rits nieuwe updates

Box heeft aan zijn platform en oplossingen voor cloud contentmanagement, security & compliance, collaboration en workflowbeheer veel nieuwe functionaliteit toegevoegd. Onder meer voor de Box Shield- en Relay-tools. De toegevoegde functionaliteit moet gebruikers productiever maken en daarbij de gebruikte informatie nog meer beveiligen.

Alle nu toegevoegde functionaliteit past volgens Box bij de tijd waarin we nu leven. Zeker nu door de huidige pandemie medewerkers vaak op afstand werken. Ook verwacht Box dat in de nabije toekomst een hybride kantoormodel, waarbij werknemers deels op afstand en deels in een kantooromgeving werken, de normaalste zaak gaat worden.

Binnen de nu aangekondigde nieuwe functionaliteit wordt de toegevoegde mogelijkheden voor de aantekeningenfunctionaliteit -die al in een eerder stadium is geïntroduceerd- als de belangrijkste gezien. Met Annotations zijn gebruikers in staat om met aantekeningen binnen de Box-applicatie feedback te geven binnen documenten als PDF-bestanden, in afbeeldingen en in slide decks. Het commentaar is direct zichtbaar in het document.

In eerste instantie is deze functie alleen beschikbaar voor de webapplicatie van Box, maar zal later worden uitgebreid naar mobiele oplossingen. Annotations beschikt voor deze laatste devices nu alvast ook ondersteuning voor de Apple Pencil.

Box Shield

Ook de security-oplossing Box Shield heeft een update gekregen met meer functionaliteit. Hiermee kunnen gebruikers beter hun cloudgebaseerde data beschermen en voor compliance-doeleinden beheren. Onder meer is nu ‘policy exception’-functionaliteit toegevoegd. Deze dienst maakt malwaredetectie en -classificatie mogelijk. Gebruikers kunnen hiermee bepaalde afwijkingen van de bestaande policies instellen door er een bepaalde zakelijke taak aan toe te wijzen. Deze taak wordt vervolgens voor auditingtaken vastgelegd.

Voor compliance biedt Box Shield nu de mogelijkheid om eventgebaseerde retentiemogelijkheden aan de tools voor content lifecyclebeheer toe te voegen. Op deze manier kunnen bepaalde bestanden worden bewaard voor een specifiek te bepalen tijdsduur. Dit afhankelijk waarvoor gebruikers deze content nodig hebben.

Integratie met Salesforce en ServiceNow

De tool voor workflowautomatisering Box Relay is nu uitgebreid met de mogelijkheid om custom-build workflow tempaltes te ontwikkelen, te publiceren en te beheren. Op deze manier is het mogelijk om teams van medewerkers standaard workflowprocessen te gebruiken op basis van de beste workflow practices. Box Relay krijgt ook een nieuwe API om integraties met processystemen van derde partijen mogelijk te maken. Speciaal gaat het hierbij om de systemen van Salesforce en ServiceNow.

De custom workflow templates zijn in de maand oktober van dit jaar beschikbaar en de integraties met Salesforce en ServiceNow in december 2020.

Overige toegevoegde functionaliteit

Verder heeft het Box-platform nog extra functionaliteit gekregen voor gebruikers van Box via Microsoft Teams. Deze update maakt het mogelijk bepaalde folders binnen Box automatisch met Teams te synchroniseren in een Teams-chat en zo direct toegang te geven tot bestanden. Ook kunnen zij direct notificaties ontvangen over contentactiviteit binnen Box.

Ook is de App Gallery voorzien van een nieuw ontwerp. Vanaf volgend jaar heeft deze marktplaats een betere layout om sneller diverse applicaties van derden te ontdekken, aldus Box.