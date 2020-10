Workday komt met ‘interne marktplaats’ voor werknemers

Workday heeft Talent Marketplace uitgebracht. De software maakt het mogelijk voor werknemers om binnen een bedrijf snel nieuwe opdrachten te vinden die bij hun vaardigheden passen.

Talent Marketplace biedt een overzicht van de opdrachten en rollen die momenteel openstaan binnen een bedrijf. Dit biedt bestaande werknemers de mogelijkheid om eenvoudig door te groeien naar nieuwe functies en snel te schakelen tussen projecten.

Voor bedrijven kan de software helpen met het besparen van kosten die gepaard gaan bij het intern aannemen van werknemers. Bovendien moet het schelen in het aantal werknemers dat het bedrijf verlaat.

Machine learning

Workday had eerder aangekondigd dat machine learning een grotere rol gaat spelen bij de producten van het bedrijf. Bij Talent Marketplace wordt de techniek gebruikt om vaardigheden en interesses van werknemers te koppelen aan projecten.

Op basis van de huidige kennis van een werknemer kan Talent Marketplace ook een voorspelling maken van nog onbekende vaardigheden. Daarnaast is het in staat ook vaardigheden mee te nemen die de werknemer niet uitdrukkelijk in zijn cv noemt.

Werknemers krijgen persoonlijke aanbevelingen om nieuwe vaardigheden op te doen en naar nieuwe kansen binnen het bedrijf te zoeken.

