Machine learning speelt grote rol bij nieuwe apps Workday

Machine learning gaat een grote rol spelen bij de toekomstige innovaties van Workday. Dat heeft medeoprichter en CEO Aneel Bhusri tijdens de Workday Rising-conferentie gezegd. Een deel daarvan is al zichtbaar in een reeks nieuwe apps die het bedrijf daar aankondigde.

Machine learning is volgens Bhusri de “fundamentele en disruptive technologie van de komende vijf jaar”, schrijft ZDNet. Maar er zijn nu al veel toepassingen voor machine learning, waaronder dus in nieuwe apps van Workday.

De eerste aankondiging draait om een op blockchain gebaseerd systeem waarmee de credentials van werknemers geverifieerd kunnen worden.

Met het zogeheten Workday Credentials worden credentials van werknemers in blockchain geplaatst. Werkgevers kunnen de credentials via daar aan werknemers geven, en ze direct beheren en verifiëren. De credentials kunnen aan allerlei soorten werknemers en individuen toebehoren, waaronder werknemers, partners en studenten.

Accounting Centre

Workday werkt voor zijn financiële klanten ook aan een geheel nieuwe app. Het gaat om Accounting Center, dat gebouwd is op Prism Analytics. Prism Analytics stelt bedrijven in staat om bekende business intelligence-technieken toe te passen. Gebruikers kunnen met Prism Analytics alle soorten data uit diverse bronnen voorbereiden en analyseren.

Accounting Center gebruikt deze functie om gebruikers te helpen operationele data uit meerdere bronnen in de enterprise te managen via een enkel besturingspunt.

Workday Accounting Centre zet machine learning verder in om processen die veel werk vereisen te automatiseren. Het systeem leert de relaties tussen bijvoorbeeld kostenplaatsen, projecten en valuta’s kennen, door verbindingen te maken tussen verschillende financiële entiteiten.

People Experience

Werknemers kunnen behoorlijk wat tijd besteden aan het vinden van de juiste informatie en programma’s om taken uit te voeren.

Het nieuwe People Experience moet dat eenvoudiger maken, door aan de hand van machine learning, natural language processing, verrijkte media en enterprise search de meestgebruikte informatie, programma’s en taken van een werknemer te beheren.

Daarnaast is er een nieuwe People Analytics-app, die augmented analytici-technologie gebruikt om de meest kritieke trends in een organisatie te vinden. Bedrijfsleiders moeten met People Analytics niet alleen zien wat die trends zijn, maar ook begrijpen wat de waarschijnlijke oorzaak is.

Nieuw bij HCM

Tot slot heeft Human Capital Management (HCM) een aantal nieuwe functies gekregen. Het gaat onder meer om Skills Insights, waarmee HR-managers kunnen uitzoeken welke vaardigheden ze al aan boord hebben en welke gaten er nog binnen de organisatie zijn.

Talent Marketplace sluit daar op aan, door werknemers meer inzicht te geven in de interne mobiliteit en de baankansen binnen de organisatie.