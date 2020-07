Workday introduceert Journeys, People Analytics en Help

Workday komt met drie nieuwe add-ons voor zijn platform. De add-ons passen onder meer analytics toe om trends in inclusiviteit en diversiteit te ontdekken.

In een verklaring stelt Executive Vice President Pete Schlampp dat de nieuwe add-ons op het juiste moment komen, gezien de ‘return to work’-beweging. “Bedrijven moeten in contact zijn met en ondersteuning bieden aan werknemers ten tijde van COVID-19, diversiteitskwesties en het werken op afstand”, aldus Schlampp.

Drie producten

Workday Help: Een HR-applicatie die gebruikmaakt van machine learning om casemanagement voor werknemers te realiseren. Daarnaast beschikt Workday Help over een aangepaste knowledge base. Tijdens zijn presentatie zei Schlampp dat alle personeelsdata bewaard wordt binnen het Workday-platform met contextuele informatie.

Workday Journeys: Fungeert als een soort van gids voor werknemers tijdens transities, zoals promotie, onboarding, verandering van baan en zwangerschapsverlof. Volgens Schlampp kunnen klanten gepersonaliseerde ervaringen creëren voor onderwerpen en evenementen zoals diversiteit en inclusiviteit, gezondheid en welzijn.

Workday People Analytics: People Analytics gebruikt analytics en machine learning om trends op de werkplek te volgen zonder dat ondernemingen er een analist aan hoeven te wijden. In zijn presentatie stelt Schlampp dat de basis van People Analytics ligt bij de overname van Stories. Het product geeft inzicht in de samenstelling van de organisatie en trends zoals retentie en uitputting; diversiteit en inclusiviteitsdata per geslacht, generatie, ras en promotiegraad; en talent en prestaties.

Juiste tijd

De nieuwe add-ons komen op het juiste moment uit aangezien leveranciers van bedrijfstechnologie nu diensten introduceren voor het beheer van verschillende HR-functies te midden van nieuwe werkafspraken en veiligheidsprotocollen tijdens de coronacrisis.

Onlangs kondigde Workday nog aan dat het zal integreren met het Work.com-platform van Salesforce.

Tip: Workday heeft een solide ERP-systeem in huis, legt de lat hoog