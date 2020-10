Cisco geeft hybrid cloud-platform Intersight meer functionaliteit

Cisco heeft zijn cloud-platform Intersight meer functionaliteit gegeven voor het beheer van hybrid cloud-omgevingen en de eigen Unified Computing System en HyperFlex System. Bijvoorbeeld door vergaande integratie met AppDynamics.

Cisco zorgt er met zijn Intersight-platform ervoor dat klanten eenvoudig hun private on-premise datacenters met private cloud-omgevingen kunnen verbinden. Daarnaast fungeert het als een cloudgebaseerd beheerplatform voor de Cisco UCS- en HyperFlex-systemen.

De nu toegevoegde functionaliteit is onder meer de Intersight Kubernetes Service. Deze dienst helpt infrastructuurbeheerders met het automatiseren van de Kubernetes life cycle en containers voor hybride omgevingen.

Daarnaast is ook functionaliteit toegevoegd aan de bestaande tool Intersight Workload Optimizer. Deze dienst moet het beheer van applicatie resources versimpelen. De tool werkt als een enkel platform dat realtime visibility en inzichten geeft in de hele hard- en software stack. Hiermee kunnen klanten vervolgens de prestaties van applicaties inrichten en uiteindelijk kosten besparen.

Integratie met AppDynamics

Intersight Workload Optimizer integreert nu ook met het AppDynamics-portfolio van Cisco. Deze integratie moet meer visibility brengen voor alle applicaties en infrastructuur. Klanten kunnen hierdoor -door de infrastructuurbronnen te optimaliseren- veel meer pro-actiever reageren op veranderende omstandigheden, in plaats achteraf hierop reageren. Ook nemen hierdoor de kosten weer af.

Overige functionaliteit die Cisco voor hybrid omgevingen heeft uitgebreid, zijn een nieuw Cisco Nexus-dashboard en diverse verbeteringen aan zijn Cisco Identity Services Engine (ISE).

De nieuwe Cisco Intersight-features en het nieuwe Cisco Nexus Dashboard zijn aan het einde van dit jaar beschikbaar. De Cisco ISE-functionaliteit is per direct te gebruiken. De Cisco Intersight Kubernetes Service komt in de eerste helft van 2021 beschikbaar.