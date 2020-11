SAP gaat klanten helpen bij betalingsproblemen

SAP wil zijn klanten financieel gaan helpen als zij problemen hebben met het betalen van de abonnementen op de SAP-diensten. Daarnaast wil de ERP-gigant gaan helpen bij een snellere overstap naar de cloud. Dit maakte CEO Christian Klein onlangs bekend in een interview met Bloomberg TV.

In het interview gaf Klein aan dat het bedrijf zich heel goed kan voorstellen dat klanten vanwege de huidige pandemie financiële problemen hebben. De ERP-gigant wil daarom zijn klanten en partners helpen, zodat klanten zoveel mogelijk worden behouden.

Langere betalingstermijn en hulp bij cloudoverstap

Concreet verruimt SAP hiervoor de betalingstermijn voor zijn producten en diensten. Klanten krijgen langer de tijd om deze te betalen. Verder wil de ERP-gigant zijn klanten helpen bij het veranderen van hun businessmodellen, bijvoorbeeld met de overstap naar de cloud. Door hier nu meer op in te zetten verwacht de SAP zijn klanten tevreden te houden. Wel betekent deze actieve hulp op de kortere termijn minder omzet uit licenties, maar SAP verwacht dat dit op de langere termijn meer zijn vruchten zal afwerpen. Hij verwacht dat op de langere termijn, als alle klanten in de cloud zitten, meer winst per klant kan worden geboekt.

Opmerkelijke beslissing

De beslissing van SAP is volgens de specialisten van Bloomberg best opmerkelijk te noemen. De ERP-gigant haalt ongeveer 50 procent van de omzet uit traditionele software en dus licenties. Slechts 30 procent wordt op dit moment nog met clouddiensten verdiend. Daarnaast zijn bestaande deals vaak aantrekkelijker, omdat daarbij alles vooraf wordt betaald en niet via abonnementen zoals bij cloudgebaseerde diensten.

Ook zag SAP onlangs de beurswaarde van zijn aandelen dalen. Dit omdat de omzet- en winstverwachtingen voor dit jaar vanwege de pandemie naar beneden moesten worden bijgesteld.

Tip: SAP wil met HANA de hybride datafundering voor bedrijven leggen