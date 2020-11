De cloud-infrastructuur van Alibaba is nu groter dan die van IBM. Alibaba ziet een omzet van 2 miljard dollar (1,7 miljard euro). Dat heeft het snel gedaan: Alibaba is pas sinds 2015 actief in cloudinfrastructuur. IBM heeft een cloud-omzet van 1,6 miljard dollar, volgens Synergy Research.

IBM en Alibaba zijn lang niet de grootste bedrijven in cloud: Google Cloud brengt 5,9 miljard dollar in het laatje, Microsoft Azure wel 5,9 miljard en de grootste is Amazon Web Services met 11,6 miljard dollar omzet binnen de cloudinfrastructuurmarkt. Alibaba staat op de vierde plek, schrijft TechCrunch.

Alibaba

Alibaba heeft vooral zoveel profijt van zijn cloud-initiatieven door de pandemie. Alibaba-CEO Daniel Zhang heeft gezegd dat het vooral komt door China, de belangrijkste markt van het bedrijf. China heeft namelijk een enorme groei doorgemaakt in cloudgebruik, mede gedreven door de pandemie in de wereld. Bedrijven moesten hierdoor snel een digitale transformatie doormaken die normaal misschien wel jaren in beslag had genomen.

Zhang heeft in een telefoongesprek met investeerders gezegd dat cloud enorm groeit. “Als je naar onze uitsplitsing van de inkomsten kijkt, kent de cloud uiteraard een zeer, zeer snelle groei. En wat we zien is dat alle industrieën bezig zijn met digitale transformatie. De overstap naar de cloud is een zeer belangrijke stap voor de industrieën.” Bovendien denkt hij dat de groei nog lang niet afvlakt, omdat er nog steeds veel bedrijven zijn die niet in de cloud werkt. Bovendien is de primaire markt van Alibaba weliswaar China: het wint steeds meer terrein in andere landen.

Amerika versus China

Aan de andere kant is het ook afwachten hoe de relatie tussen Amerika en China zich verder zal ontwikkelen. Zeker met een nieuwe president in de Verenigde Staten in opkomst, krijgen we waarschijnlijk te maken met een andere dynamiek tussen de twee economische grootheden. Het kan ook zijn uitwerking hebben op de cijfers van Alibaba, aangezien president Donald Trump meerdere beperkende regels instelde gericht op Chinese technologie.