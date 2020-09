Mirantis komt met versie 3.6 van Kubernetes-ontwikkelomgeving Lens, om meer eenvoud te realiseren. Het is de eerste keer dat Mirantis dit doet, nadat het Lens overnam.

De Kubernetes-oplossing van Lens heeft een community van meer dan 35.000 man die binnenkort van een geüpdatete versie van Lens kunnen genieten. Lens kan worden bereikt via de MIT-licentie op Github. Onder de gebruikers zijn onder andere diverse medewerkers van Apple, Zendesk en Adobe.

Lens Kubernetes

De grootste update die naar het ecosysteem komt is hoe het clustertoegang regelt. Het maakt straks gebruik van kubeconfig-bestanden voor clusters, zodat je niet meer de content van de mappen hoeft te gaan overzetten. Je hoeft alleen de bestanden te kiezen uit je mappensysteem en Lens doet de rest, zo schrijft ZDNet.

Het is een groot voordeel, want hierdoor is de informatie niet meer intern opgeslagen, wat een verbetering is wanneer men gebruikmaakt van tools van buiten Lens. Die tools updaten regelmatig het kubeconfig-bestand en dat ging wel eens verkeerd. Daarnaast probeert Lens ook eigen tools te verbeteren, zoals de Smart Terminal. Deze bevat straks kubectl-clustertools en maakt vanzelf de wissel naar de juiste versie van kubectl. Zo heb je altijd een versie passend bij je cluster.

Smart Terminal

Het is nu ook mogelijk om buiten de verplichte omgeving gebruik te maken van de terminal. Eerst had je hier geen toegang toe, maar nu kun je zelf kiezen welke directory je hiervoor wil gebruiken. Kortom, de Smart Terminal is daadwerkelijk veel slimmer geworden. Je kunt de Smart Terminal ook uitschakelen, als je liever zelf kiest welk pad er wordt gebruikt voor je kubectl.

De update van Lens wordt over ongeveer twee weken verwacht.