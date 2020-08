Mirantis, het bedrijf dat eind vorig jaar Docker Enterprise overnam, heeft nu Lens overgenomen. Deze partij biedt een integrated development environment (IDE) voor Kubernetes.

Het is geen verrassende move, want Mirantis heeft laatst het team achter Kontena gekocht, de mensen die Lens hebben ontwikkeld. Er is echter veel veranderd nadat die mensen weggingen bij Lens. Zo heeft Lakend Labs het gekocht en het open source gemaakt.

Mirantis

Naar eigen zeggen past het alsnog bij de visie van Mirantis: de snelste manier zijn om grootschalige, moderne apps te bouwen. “Bedrijven ondergaan steeds dezelfde cirkel in het moderniseren van de manier waarop ze apps bouwen. Wij willen bedrijven tools geven om dat makkelijker te maken.”

Op dit moment concentreert het bedrijf zich dan ook erg op bedrijven die cloud-native apps maken en waarbij een goede infrastructuur essentieel is. Het bedrijf wil echter meer doen voor ontwikkelaars en het bedrijf daar meer omheen bouwen. Eén van de belangrijkste redenen is dat ontwikkelaars steeds meer de touwtjes in handen krijgen van welke tool ze gebruiken in hun ontwikkelproces.

Lens

Op dit moment moeten ontwikkelaars vaak beheren en monitoren hoe hun apps reageren op de verdere infrastructuur van het bedrijf. Lens moet het aanzienlijk makkelijker maken om met Kubernetes te werken. Kubernetes lijkt voor sommige mensen ingewikkeld en Lens moet dit versimpelen, zo schrijft TechCrunch.

Het schijnt twintig tools te vereisen om de functionaliteit van Lens na te bootsen met andere tools. Het kan wel, maar het kost veel moeite. Je hebt er een nodig om de boel in de gaten te houden, een andere om logs bij te houden en weer eentje met command-line-configuratie. Tech die samenkomt in Lens, waardoor ontwikkelaars minder tijd verspillen aan het inzetten van verschillende tools. Ondertussen is Lens bezig meer functionaliteit aan zijn tool toe te voegen.

Tip: Docker verkoopt enterprise-tak en wijst nieuwe CEO aan