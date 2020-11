AWS geeft klanten meer inzicht in S3 object storage

AWS introduceert zijn Amazon S3 Storage Lens-oplossing, waarmee klanten meer inzicht krijgen in object storage. Zo zijn afwijkingen makkelijker op te sporen, best practices toe te passen en de opslagkosten te beperken.

Volgens de techgigant is Amazon S3 Storage Lens eigenlijk meer een cloud storage analytics-oplossing. Beheerders krijgen hiermee een compleet overzicht van het gebruik van AWS S3 object storage binnen de bedrijfsomgeving en de activiteit binnen de duizenden accounts die deze storage gebruiken.

Beheer grote hoeveelheden S3 object storage

De oplossing moet helpen bij het goed kunnen beheren van hoeveelheid S3 object storage die bedrijven in de loop der jaren hebben opgebouwd in grote hoeveelheid S3 buckets en in verschillende cloudregio’s. Vaak is het voor hen zeer complex om al deze storage goed te beheren, bijvoorbeeld op het gebied van security, en vooral de kosten ervan in de gaten te houden.

Gedetailleerde inzichten

Meer concreet maakt Amazon S3 Storage Lens het mogelijk om tot op detail inzichten te geven over de S3 object storage op het niveau van accounts, buckets of prefix. De inzichten over storagegebruik en -trends worden gepresenteerd in visualisaties via interactieve dashboards. Beheerders kunnen vervolgens direct actie ondernemen op basis van contextuele aanbevelingen die de oplossing geeft.

De data zijn ook toegankelijk in de AWS S3 Management Console of als ruwe data in een S3 bucket. De oplossing Amazon S3 Storage Lens is per direct in alle AWS cloudregio’s beschikbaar.