AWS verkoopt nu ook adviesdiensten van andere aanbieders

AWS verkoopt nu ook professionele adviesdiensten van derde partijen via de AWS Marketplace. De kosten voor deze adviesdiensten worden geboekt op de AWS-rekening van klanten.

Het gaat bijvoorbeeld om diensten van softwarebedrijven, Managed Service Providers (MSP’s) en diverse IT-consultancybedrijven. Hiermee wil de techgigant zijn klanten meer helpen, omdat het denkt dat zij deze steun nodig hebben om hun AWS-portfolio het beste te kunnen benutten.

Rekening via AWS

Volgens AWS leidt dit aanbod van professionele adviesdiensten ertoe dat klanten sneller de AWS-diensten in gebruik kunnen nemen en aankoopcycli kunnen bekorten. De professionele adviesdiensten worden afgerekend via de rekening die klanten van AWS krijgen voor de afgenomen AWS-diensten.

Beperkt aanbod

Klanten kunnen inmiddels via de AWS Marketplace diensten afnemen van ongeveer 272 dienstverleners en leveranciers. Wel is het aanbod van diensten die deze partijen via AWS Marketplace aanbieden nog beperkt, zo blijkt uit onderzoek van IT-nieuwssite The Register.

Leveranciers en aanbieders van adviesdiensten kunnen via een selfservice portal hun diensten aanbieden in de AWS Marketplace. Voor iedere transactie krijgen zij het verschuldigde bedrag minus een vergoeding voor AWS.

