Docker-runtime werkt binnenkort niet meer in Kubernetes

De Cloud Native Computing Foundation heeft bekendgemaakt dat Kubernetes binnenkort de ondersteuning voor de Docker-runtime laat vallen. Docker-applicaties blijven gewoon werken, maar sommige beheerders zullen aanpassingen moeten doorvoeren.

De wijziging is bekendgemaakt in de release notes van versie 1.20 van Kubernetes. Hierin staat: “Docker-ondersteuning in de kubelet is nu verouderd en wordt in een toekomstige release verwijderd.” Dit leidde tot een schrikreactie bij gebruikers van Kubernetes, aangezien veel mensen werken met Docker-applicaties.

Uiteindelijk blijkt het mee te vallen, aangezien hiermee alleen verwezen werd naar de runtime van Docker. Zo lang de gebruiker op een andere runtime overstapt, blijft de applicatie zelf gewoon werken, schrijven de Kubernetes-ontwikkelaars in een blogbericht.

Andere runtime

Gebruikers van gemanagede Kubernetes-services zoals GKE, EKS of AKS moeten ervoor zorgen dat de worker nodes een ondersteunde container runtime gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn containerd of CRI-O.

De ontwikkelaars van Kubernetes zijn voor nu van plan om de ondersteuning voor Docker-runtimes met versie 1.22 uit Kubernetes te verwijderen. Die versie is gepland voor eind 2021.

